Хоккеист «Ак Барса»: атмосфера на домашних матчах ЦСКА хуже, чем на других аренах КХЛ

МОСКВА, 20 апреля. / ТАСС /. На домашних матчах ЦСКА нет такой атмосферы, как на других аренах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов

В пятницу «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина победил в Москве ЦСКА (3:1) и повел в серии с таким же счетом.

"Сколько приезжаем, здесь блекло, и играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах, — отметил Лукоянов. — Наших болельщиков было очень много, как будто дома играли. Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат и все".

Говоря об игре, хоккеист отметил хорошие действия казанской команды в меньшинстве. «Допустили сегодня невынужденные удаления в первом периоде, инициатива была на их стороне, но безупречно сыграли в меньшинстве, выдержали. Получили момент и реализовали их ошибку — этот гол стал для нас глотком воздуха. Во втором периоде были моменты у обеих команд, на третий выходили спокойно, знали, что будем ждать своих шансов», — прокомментировал Лукоянов.

Шведский нападающий «Ак Барса» Антон Ландер , забросивший две шайбы, подчеркнул, что финальная серия еще далеко не выиграна. «Для нас счет в серии всегда 0-0, мы должны выиграть каждую следующую игру, серия еще не закончена, надо выиграть четыре матча. Были примеры, когда команды отыгрывались и со счета 0-3 в серии, еще ничего не решено. ЦСКА — самый сильный соперник, с которым играл „Ак Барс“ по ходу плей-офф, у нас все игры были очень напряженными и проходили в упорной борьбе», — подчеркнул хоккеист.

Пятый матч финальной серии состоится в воскресенье в Казани.