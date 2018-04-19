Хоккеиста ЦСКА отстранили от игр за неправильный сон

По информации издания, спортсмен не тренируется вместе с командой и на данный момент не находится в расположении армейцев. Газета пишет, что Шумаков после первого матча финала Кубка Гагарина нарушил режим сна, и это не понравилось главному тренеру клуба Игорю Никитину

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Шумаков стал вторым бомбардиром команды. Форвард набрал 40 очков в 47 играх. В 11 матчах Кубка Гагарина хоккеист забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

18 апреля ЦСКА одержал первую победу в финале Кубка Гагарина, обыграв казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. Счет в серии стал 2:1 в пользу казанской команды.

Следующий матч пройдет в Москве 20 апреля.