Игрок «Ак Барса» Луконенко: на домашних матчах ЦСКА играть не хочется

Хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказа об атмосфере на ледовом стадионе московского ЦСКА. Слова спортсмена приводит ТАСС

"Сколько приезжаем, здесь блекло, и играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах. Наших болельщиков было очень много, как будто дома играли.

Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат и все", — заявил Лукоянов. \

Ранее «Ак Барс» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1.