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Игрок «Ак Барса» Луконенко: на домашних матчах ЦСКА играть не хочется
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Игрок «Ак Барса» Луконенко: на домашних матчах ЦСКА играть не хочется 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказа об атмосфере на ледовом стадионе московского ЦСКА. Слова спортсмена приводит ТАСС.
"Сколько приезжаем, здесь блекло, и играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах. Наших болельщиков было очень много, как будто дома играли.
Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат и все", — заявил Лукоянов. \
Ранее «Ак Барс» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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