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Игрок «Ак Барса» Азеведо поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина
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Игрок «Ак Барса» Азеведо поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Хоккеист казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо поделился эмоциями от победы в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА.
"Это фантастический успех для меня и всей команды. Мы весь сезон шли к этой цели, выполняли задание тренера и играли на пределе своих возможностей. Рад, что мы ни на шаг не отступили от задуманного и одолели очень серьезных соперников. С ЦСКА выдался крайне сложный финал — почти все матчи выигрывались в одну шайбу. Нам нельзя было ни на минуту терять концентрацию.
Особенно было тяжело в последнем матче, где два периода соперник имел преимущество в игре, но отлично действовал наш вратарь Ансель Галимов. А затем использовали большинство в третьем периоде и довели матч до логического конца", — цитирует Азеведо газета «Известия».
В финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4-1.
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