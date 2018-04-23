Игрок «Ак Барса» Азеведо поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина

Хоккеист казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо поделился эмоциями от победы в финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА.

"Это фантастический успех для меня и всей команды. Мы весь сезон шли к этой цели, выполняли задание тренера и играли на пределе своих возможностей. Рад, что мы ни на шаг не отступили от задуманного и одолели очень серьезных соперников. С ЦСКА выдался крайне сложный финал — почти все матчи выигрывались в одну шайбу. Нам нельзя было ни на минуту терять концентрацию.

Особенно было тяжело в последнем матче, где два периода соперник имел преимущество в игре, но отлично действовал наш вратарь Ансель Галимов . А затем использовали большинство в третьем периоде и довели матч до логического конца", — цитирует Азеведо газета «Известия»

В финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 4-1.