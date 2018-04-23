Олимпийский чемпион поделился мнением о победе «Ак Барса» в Кубке Гагарина 

Олимпийский чемпион 1988 года, вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский прокомментировал победу казанского «Ак Барса» в Кубке Гагарина.
"Можно только поздравить клуб, город и республику с такой победой. Три Кубка Гагарина за десять лет — фантастический результат! Весь сезон «Ак Барс» демонстрировал стабильные результаты, играл ровно и дисциплинированно. Эта команда была хорошо укомплектована и в каждом матче четко выполняла тренерское задание. Это стало залогом успеха", — цитирует Каменского газета «Известия».
В финальной серии Кубка Гагарина «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА — 4-1.
Ранее нападающий казанского клуба Данис Зарипов в шутливой форме предложил новое название Кубку Гагарина.