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Украинские СМИ: Россия чудом избежала позора
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Украинские СМИ: Российские хоккеисты чудом избежали позора 

Деловая газета «Взгляд» 25 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Пользователи социальных сетей возмутились статьей украинского издания «Обозреватель», озаглавленной «Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018».
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В тексте статьи говорится, что во время игры россияне столкнулись с «невероятными трудностями» и «долго ничего не могли сделать с противником».
Между тем, пользователи соцсетей напомнили изданию, что Украине не выступала на ОИ-2018.
«Мы так рады за Украину, что она здорово сыграла в хоккей!» — с иронией написал zivov55.
«Украинские СМИ закономерно вновь НЕ избежали позора», — отметил Александр Григорьев.
«Вот так походя укры оскорбили немцев. Проиграть такой команде — не позор, спросите у каканадцев», — написал, в свою очередь, пользователь Николай Богомолов.
«Я что-то пропустил? Подскажите, пожалуйста, кого в Корее победила хоккейная сборная Украины? О футбольной я в курсе», — отметил Сидор Ковпак.
«Это Украина с позором уезжает с Олимпиады, в отличие от нас у них почти нет наград, так что чья бы корова мычала», — считает Павел Гондилов.
«Российские хоккеисты вообще-то показали всему миру, что самые сильные. Никто не смог обыграть», — написал myliveweb.
«Наоборот, российские хоккеисты — герои. Шведы и легендарные канадцы продули немцам с позором, а наши выиграли в напряженной борьбе, показали настоящий характер, сумели вырвать победу почти из безвыходного положения. МОЛОДЦЫ», — написал Igor Kochnov.
До этого американский портал The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвал сборную России «командой без страны».
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