Украинские СМИ: Россия чудом избежала позора

Украинские СМИ: Российские хоккеисты чудом избежали позора

Пользователи социальных сетей возмутились статьей украинского издания «Обозреватель», озаглавленной «Российские хоккеисты чудом избежали позора в финале Олимпиады-2018».

В тексте статьи говорится, что во время игры россияне столкнулись с «невероятными трудностями» и «долго ничего не могли сделать с противником».

«Мы так рады за Украину, что она здорово сыграла в хоккей!» — с иронией написал zivov55. Между тем, пользователи соцсетей напомнили изданию, что Украине не выступала на ОИ-2018.

«Украинские СМИ закономерно вновь НЕ избежали позора», — отметил Александр Григорьев

«Вот так походя укры оскорбили немцев. Проиграть такой команде — не позор, спросите у каканадцев», — написал, в свою очередь, пользователь Николай Богомолов

«Я что-то пропустил? Подскажите, пожалуйста, кого в Корее победила хоккейная сборная Украины? О футбольной я в курсе», — отметил Сидор Ковпак.

«Это Украина с позором уезжает с Олимпиады, в отличие от нас у них почти нет наград, так что чья бы корова мычала», — считает Павел Гондилов.

«Российские хоккеисты вообще-то показали всему миру, что самые сильные. Никто не смог обыграть», — написал myliveweb.

«Наоборот, российские хоккеисты — герои. Шведы и легендарные канадцы продули немцам с позором, а наши выиграли в напряженной борьбе, показали настоящий характер, сумели вырвать победу почти из безвыходного положения. МОЛОДЦЫ», — написал Igor Kochnov.

До этого американский портал The New York Post в новости о победе россиян в хоккейном турнире Олимпиады назвал сборную России «командой без страны».