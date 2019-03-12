Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.

Ранее во вторник команда Канады победила сборную Казахстана в матче за третье место (3:0) и завоевала бронзу.

Финал мужского турнира стал последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске. В медальном зачете Универсиады сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей — 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место заняла команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке расположилась сборная Японии (5-4-4).

Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Словаки становились первыми в 2001 году.

Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.