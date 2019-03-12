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Мужская сборная России по хоккею стала чемпионом Универсиады 

ТАСС + ещё 157 30 минут назад
Фото: ТАСС
Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Словакии со счетом 2:1 в финале турнира на Универсиаде в Красноярске.
В составе сборной России шайбы забросили Максим Джиошвили (36-я минута) и Дмитрий Колготин (42). У словаков отличился Себастьян Смида (38).
Ранее во вторник команда Канады победила сборную Казахстана в матче за третье место (3:0) и завоевала бронзу.
Финал мужского турнира стал последним медальным соревнованием на Универсиаде в Красноярске. В медальном зачете Универсиады сборная России заняла первое место, завоевав 112 медалей — 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых. Второе место заняла команда Южной Кореи (6-4-4). На третьей строчке расположилась сборная Японии (5-4-4).
Сборная России восемь раз выигрывала мужской хоккейный турнир на Универсиадах. Словаки становились первыми в 2001 году.
Церемония закрытия Универсиады в Красноярске состоится позднее во вторник.
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Комментарии
Хоккей , Зимние виды спорта , Дмитрий Колготин , Максим Джиошвили
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