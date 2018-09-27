Дубль Григоренко принёс ЦСКА победу над «Спартаком»

Дубль Григоренко принёс ЦСКА победу в дерби над «Спартаком» в КХЛ

Московский ЦСКА в столичном дерби обыграл «Спартак» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая на «ЦСКА-Арене», закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В следующем матче ЦСКА встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Спартак» — с санкт-петербурским СКА.