КХЛ шантажирует МОК Олимпиадой

«Не хотелось бы шантажировать КХЛ»

Континентальная хоккейная лига вслед за коллегами из Северной Америки грозится не отпустить своих хоккеистов на Олимпиаду в Пхенчхан. Такой поворот событий станет возможным, если Международный олимпийский комитет не допустит российскую сборную на Игры или разрешит ей участвовать лишь под нейтральным флагом.

Предстоящие Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане рискуют стать самыми скандальными еще до своего начала.

Ситуация вокруг сборной России, которую могут не допустить в Корею по решению Международного олимпийского комитета, порождает новые конфликтные ситуации. И, судя по всему, до 5 декабря, когда МОК собирается объявить окончательный вердикт, обстановка будет только накаляться.

Несмотря на отсутствие претензий к российским хоккеистам-мужчинам, именно вокруг мужского хоккейного олимпийского турнира на Олимпиаде разгорается очередной скандал.

Как известно, Национальная хоккейная лига (НХЛ) не отпустит на Олимпиаду своих игроков, но теперь подобными же действиями пригрозила и Континентальная хоккейная лига (КХЛ).

КХЛ рассмотрит возможность не отпускать играющих в ее (преимущественно российских) клубах иностранцев, если МОК запретит сборной России выступать на зимней Олимпиаде или же разрешит это сделать только под нейтральным флагом, что лишит нашу команду возможности принять участие в хоккейном турнире.

Даже российские депутаты уже обмолвились, что собираются разработать законопроект, который позволит КХЛ запретить своим игрокам участвовать в Олимпийских играх, если угроза отстранения сборной России от Пхенчхана-2018 станет действительностью.

Ситуация в КХЛ, правда, не совсем такая, как у заокеанской лиги. НХЛ находится вне юрисдикции Международной хоккейной федерации (ИИХФ), а потому вольна сама диктовать ей свои условия, проводя переговоры и принимая решения на основании их итогов.

А вот КХЛ, как и все остальные лиги мира, подчиняются именно ИИХФ, и президент Международной хоккейной федерации Рене Фазель уже заявил, что, в случае отказа отпустить своих игроков в Корею, российская лига будет оштрафована на $500 тыс.

Правда, далеко не факт, что такая мера остановит руководство Континентальной хоккейной лиги, способное в государственных интересах выплатить данный штраф из принципа, каким бы солидным он ни являлся.

При этом если хоккеисты КХЛ действительно не поедут на Олимпиаду, хоккейный турнир Игр, уже и так серьезно потерявший в привлекательности из-за отказа НХЛ отпускать своих игроков, обесценится совсем.

Почти все ведущие сборные мира в нынешних условиях будут комплектоваться во многом именно за счет выступающих за российские команды игроков, и их отсутствие снизит уровень игры в Пхенчхане, а уровень интереса к олимпийскому хоккейному турнира опустит ниже плинтуса.

«Мы совместно с несколькими европейскими хоккейными федерациями действительно отправили письмо в КХЛ с просьбой получить доступ к своим игрокам не только в течение Олимпиады, но и во время подготовки к ней», — заявил Ренни. Серьезность ситуации прекрасно осознают в Федерации хоккея Канады, чей глава Том Ренни, много лет работавший тренером в НХЛ и национальной сборной «кленовых листьев», сообщил, что вместе с несколькими европейскими федерациями направил письмо руководству КХЛ, попросив не запрещать игрокам лиги выступать на зимней Олимпиаде.

«Я знаю, что Гэри Бэттмен (комиссионер НХЛ) хочет, чтобы энхаэловцы были на турнире в Пекине в 2022 году. Нам нужно продолжить переговорный процесс и найти общие точки соприкосновения», — цитирует Фазеля ТАСС. В то же время президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что решение Национальной хоккейной лиги о недопуске игроков на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане и возможное неучастие игроков Континентальной хоккейной лиги дестабилизирует систему мирового спорта.

«Реально ли это? Посмотрим, но на данный момент ситуация очень и очень опасная для будущего зимних Олимпийских игр и хоккея в рамках этого турнира.

КХЛ и НХЛ дестабилизируют систему всего мирового спорта, и в особенности ИИХФ.