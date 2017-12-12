Россия отомстит Финляндии

Сборная России сыграет с Финляндией на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею сыграет решающий матч на Кубке Первого канала против команды Финляндии. На первом этапе Еврохоккейтура россияне проиграли финнам и постараются взять реванш на домашнем турнире.

Сборная России одержала две победы на Кубке Первого канала и лидирует с шестью очками. Сначала подопечные Олега Знарка обыграли команду Швеции со счетом 3:1, а затем в принципиальном поединке оказались сильнее канадцев — 2:0.

Несмотря на такой удачный старт, хозяева турнира еще не обеспечили себе победу.

Все решится в поединке с еще одним неудобным для нас соперником — Финляндией.

Суоми в двух матчах одержали победу над канадцами, но уступили чехам. Однако поражение финны потерпели в овертайме, за что получили одно весьма ценное очко. Теперь на счету наших северных соседей четыре балла, и, в случае победы надо Россией в основное время, они опередят сборную Знарка.

Первым матчем последнего игрового дня Кубка Первого канала станет противостояние Чехии и Швеции. Чехи, как и россияне, одержали две победы, но из-за овертайма с финнами имеют на одно очко меньше, чем у хозяев турнира.

Таким образом, чтобы не зависеть от исхода другого поединка, россиянам желательно побеждать финнов в основное время.

Правда, встреча Россия — Финляндия состоится позднее, и команды будут знать результат первого матча.

В последнее десятилетие именно суоми стали самым неудобным соперникам российских хоккеистов на международных турнирах. Достаточно вспомнить, что на Олимпиадах в Турине и Сочи финны останавливали россиян сначала в полуфинале, а затем на стадии 1/4 финала, что стало большим провалом сборной на домашних Играх.

Та же картина периодически повторяется и на чемпионатах мира.

Последний пример — первенство 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге, где хозяева турнира дошли до полуфинала и были переиграны финской командой со счетом 3:1.

Причем, счет открыли в первом периоде россияне, но затем пропустили во второй двадцатиминутке три безответных шайбы.

В рамках нынешнего Евротура сборные встречались между собой на Кубке Карьяла.

Тогда в статусе хозяев соревнований финны одержали трудовую победу — 3:2.

В начале первого тайма суоми повели 2:0, однако команда Знарка смогла отыграться еще до конца двадцатиминутки. Тем не менее, решающая шайба залетела именно в ворота Игоря Шестеркина , и финны отпраздновали победу сначала в матче, а через два дня и во всем турнире. В этот раз команды поменяются ролями, и уже россияне будут играть при бешеной поддержке трибун.

Любопытна разница в подходе тренерских штабов соперников. Если Знарок уже практически определился с составом сборной на Олимпийские игры в Пхенчхане, и изменения в команде незначительны и точечны, то наставник финнов Лаури Марьямяки продолжает эксперименты. Так, в Москву приехала практически другая бригада защитников, за исключением двух игроков.

Более стабильный состав россиян позволяет надеяться на более сыгранные командные действия и уже состоявшиеся игровые связки и звенья.

Но не все безупречно в российской сборной — игра с Канадой поставила несколько вопросов, на которые потребуется дать ответ. Далеко не идеальный состав «кленовых листьев» ничуть не уступал хозяевам турнира на протяжении двух первых периодов, и если бы не безупречная игра голкипера Василия Кошечкина , счет в матче мог быть совершенно другим.

Игра вратаря магнитогорского «Металлурга» вызвала немало восторгов, и Василий сделал большой шаг к тому, чтобы успешно побороться за место первого вратаря сборной.

«Кошечкин сделал весомую заявку на то, чтобы стать первым номером на Олимпиаду. Он нас подтащил сегодня. Если говорить о составе на Олимпиаду, то мы кого-то объявим, а 3-4 человека будут в резерве», — заявил наставник. Это подтвердил и сам Знарок на послематчевой пресс-конференции.

В то же время специалист подверг критике действия своих подопечных на льду и неожиданно отметил, что игра в большинстве у команды пока не готова. Это прозвучало достаточно странно, так как далеко не секрет, что нынешняя сборная России, за единичными исключениями, состоит их игроков двух клубов — ЦСКА и СКА. Получается, что, по словам тренера, хорошо знающие друг друга хоккеисты, постоянно играющие матчи регулярного чемпионата КХЛ недостаточно сыгранны для игры в большинстве.

Финны, к слову, тоже на турнире не блещут в реализации лишнего игрока и смогли забить в большинстве лишь однажды в ворота сборной Чехии.

Несмотря на некоторые проблемы, россияне выглядят на домашнем турнире внушительнее финской команды, и выйдут на лед в качестве фаворитов. Немаловажную роль также сыграет фактор своей площадки, где сборную Знарка будет гнать вперед подавляющее большинство болельщиков на трибунах. И нельзя забывать про дополнительную мотивацию хоккеистов, стремящихся взять реванш за поражение на первом этапе Евротура.