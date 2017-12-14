Русско-шведская война Знарка

Сборные России и Швеции по хоккею сыграют на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в первом матче домашнего Кубка Первого канала встретится с командой Швеции. Игра будет особенно принципиальной для главного тренера нашей команды Олега Знарка

Сборная России стартует на Кубке Первого канала сразу же с одного из самых принципиальных матчей. Игру с Швецией можно было бы назвать и самой принципиальной, если бы не запланированная на 16 декабря игра с Канадой.

В этом сезоне Еврохоккейтур изменил формат — в него вошли на постоянной основе Канада и Швейцария, что сделала в общем-то довольно пресный и скучный ранее турнир разнообразнее и интереснее.

В Москве, кроме шестерки стандартных участников, играет и сборная Южной Кореи — надо подтягивать друзей перед их домашней Олимпиадой. Напомним, что министерство иностранных дел Южной Кореи высказалось в пользу участия российских спортсменов в Играх в Пхенчхане.

Но с корейцами команда Олега Знарка на КПК не встретится, здесь нашу сборную, собирающуюся последний раз до Олимпиады, ждут три важнейших противостояния — кроме Швеции и Канады, предстоит еще встреча с Финляндией.

Именно матчи со Шведами всегда выходят для Олега Знарка самыми эмоциональными. Первый эпизод антагонизма случился в мае 2014 года в победном полуфинале первого для главного тренера сборной России чемпионата мира в Минске, когда он показал наставнику «Тре крунур» Рикарду Гренборгу так называемый «жест смерти».

Жестов там на самом деле было больше одного, но всем запомнился первый, и хотя сам Олег Валерьевич сказал на пресс-конференции, что просто предлагал оппоненту побриться, Международная федерация хоккея (ИИХФ) не оценила юмор специалиста, и победный финал он смотрел с трибуны.

После этого несколько лет матчи России и Швеции, хоть и проходили в напряженной атмосфере, каких-то экстраординарных инфоповодов не приносили. До тех пор, пока команды не встретились на прошлогоднем Кубке Первого канала.

Это была первая игра турнира, и хотя Владислав Гавриков открыл счет в первом периоде, три шайбы сборной Швеции в оставшиеся 40 минут принесли победу скандинавам.

Наша сборная выиграла две оставшиеся встречи турнира, а Швеция уступила в третьем туре Чехии, но именно «Тре крунур» стали победителями всего турнира, опередив Россию по результату той личной встречи при равенстве очков.

Лидер той шведской команды Линус Умарк, играющий в КХЛ за «Салават Юлаев», сказал тогда, что он и его партнеры были рады испортить России праздник (на том турнире отмечалось 70 лет отечественному хоккею).

Знарка очень задели слова форварда, и он пообещал ему «сладкую» жизнь не только в матчах сборных, но и в КХЛ.

С тех пор страсти вроде бы немного улеглись, но Гренборг по-прежнему главный тренер «трех коронок», Умарк снова присутствует в составе шведской команды, а Знарок не их тех, кто забывает и спускает обиды.

Если говорить о шведском составе, то там 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги, и только защитник Патрик Херсли представляет питерский СКА, в то время как наша сборная почти целиком составлена из армейцев Питера и Москвы (25 человек из 27).

Швеция тоже привезла на турнир команду-прообраз олимпийского состава, а потому матч с Россией вызывает особый интерес. Игра даст некое понимание, насколько соперники готовы к олимпийскому турниру уже сейчас.

Можно с уверенностью сказать, что экономить силы никто не будет, и обе сборных будут нацелены на победу и в матче, и во всем турнире.

Шведам потом предстоит сыграть с Южной Кореей и Чехией, так что победа над Россией фактически откроет им дорогу к общему триумфу на московском этапе Евротура второй год подряд.

Для Знарка выиграть Кубок Первого канала тем принципиальнее, что хозяева не делали этого уже два года — в 2016 году турнир выиграла Чехия, а сборная России осталась и вовсе четвертой.

На финском первом этапе Еврохоккейтура наша сборная уступила Финляндии и обыграла Чехию и Швейцарию, благодаря чему идет на втором месте в общей таблице.

Шведы выступили примерно также: те же поражение от Финляндии, победа над Чехией и виктория в матче с Канадой. Правда, у российской сборной заметно лучше разность забитых и пропущенных шайб (+6 против +2).

Дополнительной интригой является вратарский вопрос российской команды. Кому Знарок доверит игру со Швецией — Илье Сорокину из ЦСКА или своему подопечному по СКА Игорю Шестеркину

Год назад против шведов играл Сорокин и его акции в борьбе за звание первого номера сборной в преддверии олимпийского турнира кажутся более предпочтительными, но с уверенностью сказать, что он выиграл борьбу у Шестеркина уже сейчас, нельзя.

Кто бы не занял 14 декабря и в последующих матчах КПК место в воротах главной команды страны, их действия точно повлияют на выбор Знарком первого номера на Олимпиаду.