Малкин и Кросби обидели Бобровского

Гол в игре и буллит Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Проигравший четыре из пяти и пять из семи последних матчей «Питтсбург» принимал на своем льду «Коламбус», который в последних трех поединках одержал только одну победу, хотя до того шел очень уверенно.

Учитывая, что это было внутридивизионное противостояние, соперничество вышло очень жарким и напряженным. Конечно, не обошлось без большого количества удалений, которые и оказали ключевое влияние на развитие событий.

Счет был открыт только в середине второго периода, когда Пьер-Люк Дубуа воспользовался 22-й передачей в сезоне Артемия Панарина

Команды так и доиграли 40 минут с минимальным перевесом «Блю Джекетс», а уже после сирены на второй перерыв на льду случилась заварушка, обернувшаяся удалениями сразу для четырех хоккеистов.

Сидни Кросби и Сет Джонс получили по четыре минуты за обоюдную грубость, что никак не отразилось на численном балансе составов соперников, а вот толкнувший на борт Джейка Гюнцеля Бун Дженнер очень подвел «Коламбус».

Форвард получил пятиминутный штраф и удаление до конца игры, и хотя вступившийся за партнера по команде Крис Летанг тоже заработал удаление, оно было малым, и в результате «Пингвинз» на протяжении трех минут в начале третьего периода играли в большинстве.

Именно на этом отрезке прервал свою пятиматчевую безголевую серию вернувшийся в состав после одной пропущенной встречи швед Патрик Хорнквист, а ближе к концу матча уже Евгений Малкин с передачи Кросби воспользовался командным штрафом гостей, который отбывал Панарин.

Сам Артемий не остался в долгу, когда «пингвины» намудрили со сменой, оказавшись на льду разом вшестером. Панарин реализовал удаление, прервав свою 8-матчевую безголевую серию.

Встреча перешла в овертайм, который не выявил победителя, и все решалось в серии послематчевых буллитов. Малкин сразу же пробил Сергея Бобровского , но тут же пришел результативный ответ от Кэма Эткинсона.

Вторые и третьи попытки команд оказались неудачными, а в четвертой серии Крис Летанг Бобровского переиграл, в то время как Мэтт Мюррей остановил Оливера Бьоркстранда.

«Питтсбург» одержал пятую победу в семи матчах с командами Столичного дивизиона. Команда Майка Салливана имеет лучшую статистику (71,4%) побед именно в своем дивизионе.

Забивший гол и реализовавший буллит Малкин, который набирает очки в девяти из десяти последних матчей, стал первой звездой игры, а второй признали отразившего 39 бросков Бобровского.

Очень непростую победу, ставшую для нее 25-й в сезоне, одержала «Тампа-Бэй», которая трижды по ходу встречи отыгрывалась против «Оттавы».

Канадская команда переживает очевидный кризис и по игре уступала «Лайтнинг», но всякий раз выходила вперед, хоть так и не смогла в итоге удержать перевес.

Камбэку «молнии» во многом поспособствовала игра российских нападающих. Никита Кучеров записал в актив очередные две результативные передачи и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров НХЛ с уже 50 (23+27) очками.

Ну а Владислав Наместников , сравнявший счет в матче в третий раз, отметился уже 15-м голом в текущем регулярном чемпионате.

Владислав дослал шайбу в сетку после броска защитника Виктора Хедмана , который в этом поединке нанес рекордные в карьере 12 выстрелов в сторону ворот, 9 из которых дошли до голкипера, что также является личным рекордом для шведского лидера обороны «Тампы».

Решалась же судьба встречи в серии буллитов, где у «Лайтнинг» свои попытки реализовали и Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос , в то время как Андрей Василевский нейтрализовал оба выхода хозяев.

Интересно, что у «Оттавы» не принимал участия в этом матче один из ведущих защитников команды Дион Фанеф. Причина была уважительной: у них с женой, актрисой Голливуда Элишей Катберт, родилась первая дочь — Зафира.

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов помог своей команде одержать историческую победу в противостоянии с «Чикаго».

Дело не только в том, что виктория получилась «сухой». Главный тренер техасцев Кен Хичкок достиг после этого матча супергроссмейстерской отметки в 800 побед в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он стал всего третьим тренером, сумевшим покорить этот рубеж. Лидером в истории сильнейшей лиги мира является легендарный Скотти Боумэн, у которого 1244 виктории, а на втором месте располагается… возглавляющий сейчас как раз «Чикаго» Джоэл Кенневилль (868 побед).

Радулов не отметился результативными баллами, но провел добротный поединок, выиграв одно вбрасывание из одного и завершив встречу с показателем +1.

А вот Артем Анисимов из «Чикаго» оказался успешен лишь в 40% своих дуэлей на точке и завершил игру к тому же с показателем полезности -2.

13-я голевая передача Павла Бучневича в сезоне помогла его «Рейнджерс» разойтись миром в основное время с «Нью-Джерси», а вот в серии буллитов «Девилз» были точнее «синерубашечников».

Три броска и два силовых приема Владимира Тарасенко не конвертировались в результативные баллы, но при этом россиянин закончил матч против «Эдмонтона» с полезностью +1, а его команда одержала трудовую победу.