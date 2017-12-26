Российские хоккеистки показали формы

Игроки Женской хоккейной лиги приняли участие в откровенной фотосессии для календаря на 2018 год. В календаре представлены игроки всех семи клубов ЖХЛ, многие из которых выигрывали медали чемпионатов мира и Универсиад.

Хоккеистки Женской хоккейной лиги снялись в откровенной фотосессии для олимпийского календаря на 2018 год. В мероприятии приняли участие 12 спортсменок из семи клубов ЖХЛ.

Девушки второй год подряд выпускают календарь Лиги, но тематика в этот раз отличается от предыдущего.

Год назад спортсменки предстали в полуобнаженном виде с элементами хоккейной экипировки. Календарь подчеркивал агрессивность вида спорта и его силовую природу.

На этот раз основная идея противоположна — о хоккее ничто не говорит, и девушки предстали в календаре в мокром белье. Тема воды, которой действительно очень много на фотографиях, сочетается с официальной позицией ЖХЛ, которая выпустила пресс-релиз с заголовком: «Растопим лед».

Спортсменки уже многого добились не только в домашней лиге, но и на международной арене.

Так, представляющие «Агидель» Мария Печникова и Анна Пругова уже давно призываются в национальную сборную, с которой добились значительных успехов.

Вратарь уфимского клуба Пругова — уникальная хоккеистка. В свои 24 года она уже приняла участие в дух Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. В 2013 и 2016 годах она завоевала бронзу чемпионатов мира. На клубном уровне Пругова четырежды выигрывала Кубок европейских чемпионов и национальное первенство.

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Защитник «Агидели» Печникова играла на чемпионатах мира-2012 и -2015, но осталась без наград. Зато на Универсиаде-2015 выиграла со сборной России золото.

На сегодняшний день «Агидель» уверенно лидирует в чемпионате ЖХЛ, одержав 11 побед в 12 играх и потерпев лишь одно поражение. В активе команды 32 очка, а разница забитых и пропущенных шайб составляет 54-17.

Ближайший преследователь уфимок красноярская «Бирюса» отстает на девять очков и в 12 играх потерпела четыре поражения. В новом календаре сибирский клуб представляют нападающая Татьяна Шаталова и голкипер Надежда Морозова.

18-летняя Шаталова пока не получала вызов в основную сборную страны, но в этом году стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

Ее товарищ по команде Морозова уже снималась в календаре в прошлом году, где предстала в образе активной и агрессивно настроенной девушки. В этот раз вратарь «Бирюсы» полностью сменила имидж, и многие поклонники хоккея могут даже ее не узнать на фото. 21-летняя хоккеистка — двоюродная сестра известного нападающего Алексея Морозова . В своем еще юном возрасте она успела выиграть две Универсиады — в 2015 и 2017 годах, а также бронзу чемпионата мира-2016.

Сразу три спортсменки представляют подмосковный «Торнадо»: Пирогова, Штарева и Шохина. Наибольшего внимания заслуживает 20-летняя нападающая команды Шохина, которая в прошлом сезоне стала лучшим бомбардиром ЖХЛ. В 2014 году Шохина играла в составе сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Она дважды выигрывала чемпионат страны и Универсиады, а также была третьей на молодежном чемпионате мира в 2016 году.

Хотя Шохина и принимала участие в Играх в Сочи, она пока избежала санкций со стороны МОК, которым подверглись шесть ее товарищей по команде.

Пирогова и Штарева добились меньших успехов, нежели их капитан, однако вместе с Шохиной играли за сборную на бронзовом для себя молодежном чемпионате мира. В «Торнадо» все три хоккеистки играют давно и два раза выигрывали национальный чемпионат.

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Дюпина и Канаева представляют «Динамо СПб», который располагается на пятом месте в таблице ЖХЛ. Если на внутренней арене они пока не добились значительных успехов, то на международной уже обзавелись медалями. Канаева стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, а Дюпина выиграла золото Универсиад 2015 и 2017 годов.

Представляющая нижегородский «СКИФ» 31-летняя Смирнова пришла в хоккей очень поздно — в возрасте 19 лет.

До начала спортивной карьеры Смирнова работала в модельном бизнесе.

Уже в возрасте 20 лет она стала профессиональной хоккеисткой и сейчас выступает за идущий на четвертом месте в чемпионате «СКИФ».

Чемпион и неоднократный призер чемпионата России Оксана Афонина сейчас играет форварда в команде «Арктик-Университет» из Ухты. Она не раз защищала цвета национальной сборной, но пока не выиграла медалей международных соревнований.

Клуб с необычным названием «Сборная команда Свердловской области» представляет 22-летний голкипер Татьяна Щукина. Двукратная чемпионка России призвана в «СКСО», чтобы помочь клубу подняться из низов таблицы чемпионата. Правда, на сегодняшний день команда сыграла в чемпионате восемь матчей и все из них проиграла.