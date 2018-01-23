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Хоккеистов сборной не пустили на ОИ
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Ведущих хоккеистов сборной России не пустили на Олимпиаду 

Газета.Ru 23 января 2018
Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в числе приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по включению спортсменов в итоговый список, сообщает РИА Новости.
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"Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане.
На данный момент ФХР ведет масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список", — заявил близкий к Олимпийскому комитету России (ОКР) источник.
Ранее сообщалось, что российских конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других лидеров российской сборной, по предварительной информации не пустят на Олимпиаду-2018.
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