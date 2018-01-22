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«Адмирал» могут признать банкротом уже к февралю
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Хоккейный «Адмирал» находится на грани банкротства 

Вести.Ru 22 января 2018
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока может быть признан банкротом в самое ближайшее время. Известно, что дальневосточный клуб задолжал деньги большинству поставщиков различных услуг: авиакомпаниям, гостиницам медицинским центрам и экипировщикам.
Как сообщает «Спорт-экспресс», в арбитражном суде Приморского края в среду, 24 января рассмотрят вопрос о присвоении «Адмирала» статуса банкрота. Кроме того, клуб имеет задолженности и перед игроками. Причем свои зарплаты не получают как действующие хоккеисты «моряков», так и уже расторгнувшие свои соглашения с клубом игроки. «Адмирал» пока не имеет средств для избавления от долгов, что может привести к банкротству уже в феврале.
Напомним, что ситуация вокруг «Адмирала» не является прецедентной: ранее процедуры банкротства в разные годы проходили московские клубы "Спартак" и «Динамо».
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