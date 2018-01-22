«Адмирал» могут признать банкротом уже к февралю

Хоккейный «Адмирал» находится на грани банкротства

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» из Владивостока может быть признан банкротом в самое ближайшее время. Известно, что дальневосточный клуб задолжал деньги большинству поставщиков различных услуг: авиакомпаниям, гостиницам медицинским центрам и экипировщикам.

Как сообщает «Спорт-экспресс», в арбитражном суде Приморского края в среду, 24 января рассмотрят вопрос о присвоении «Адмирала» статуса банкрота. Кроме того, клуб имеет задолженности и перед игроками. Причем свои зарплаты не получают как действующие хоккеисты «моряков», так и уже расторгнувшие свои соглашения с клубом игроки. «Адмирал» пока не имеет средств для избавления от долгов, что может привести к банкротству уже в феврале.