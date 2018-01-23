Добрались и до хоккеистов. Грозит ли что-то Знарку?

Знарок уже всё знал. Четверых хоккеистов не позвали на Олимпиаду

Странная пресс-конференция Знарка

«Сложно мотивировать команду перед Олимпиадой. Наверное, все боятся травм каких-то или что… Это всё понятно.

Крайняя игра, сейчас у нас совсем другие задачи и проблемы, а проблем достаточно. Очень. Думаю, вы всё потом услышите в прессе. Тяжелый период наступает для нас, будем серьёзно готовиться. Болейте за нас», — Олег Знарок был хмур и озадачен ещё после вчерашней игры с московским «Динамо», намекнув на проблемы, с которыми столкнётся в ближайшее время сборная России.

Видео можно посмотреть на официальном канале СКА в YouTube.

Началось всё ещё с биатлонистов, лыжников, конькобежцев и представителей других видов спорта, а потом дошло и до хоккея.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашённых на Олимпийские игры в Пхёнчхане. На данный момент ФХР ведёт масштабные переговоры по включению этих спортсменов в окончательный список», — сообщил источник. Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в числе приглашённых на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, ФХР ведёт работу по их включению в итоговый список, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к Олимпийскому комитету России.

Что нужно знать

«Самый неоднозначный пункт в решении МОК звучит так: «No coach or medical doctor whose athlete has been found to have committed an Anti-Doping Rule Violation can be included on the invitation list». То есть «ни один тренер или врач, в ведении которых находились спортсмены, уличённые в нарушении антидопинговых правил, не может быть включён в список приглашённых». Ещё 25 декабря главный редактор «Чемпионата» Евгения Слюсаренко на пальцах объяснил, что может грозить сборной России по хоккею.

Как ни странно, но за нарушение антидопинговых правил — Anti-Doping Rule Violation (ADRV) — не всегда следует дисквалификация. Допинг-проба спортсмена может дать положительный результат, начнутся разбирательства, после которых дисциплинарная комиссия придёт к выводу: установленный факт нарушения не является таким уж тяжким, чтобы выдать срок. И ограничится ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ. Судя по всему, именно предупреждение получил игрок СКА Сергей Плотников весной этого года.

Тем не менее, согласно МОК, ни один тренер или врач, чьи подопечные имеют ADRV, не может быть представлен на Играх-2018. А кто у нас муж? © Правильно: главный тренер СКА Олег Знарок и главный врач клуба Егор Козлов . Плюс остальной штаб команды СКА (Санкт-Петербург) в сезоне-2016/17: Харийс Витолиньш, Владимир Федосов Юрий Жданов (тренер по ОФП), Дмитрий Богдашевский (старший врач) и другие представители персонала (чья степень причастности не совсем точно обозначается МОК). Не забыть бы и Илью Воробьева , который, тренируя «Металлург» из Магнитогорска, был «причастен» к положительной пробе Даниса Зарипова . Все эти люди теперь работают в сборной России. И все они, если исходить из решения МОК, в Пхёнчхан поехать не могут. Весело, да? И самое главное — совершенно непонятно, как выпутываться из этой нелепой ситуации».

Почему в список попали Ничушкин и Науменков? И грозит ли что-то Знарку?

Истории с Беловым и Плотников достаточно широко обсуждались в прессе. А вот почему в списке оказались Ничушкин и Науменков — большой вопрос. Ничушкин участвовал в Олимпийских играх 2014 года, но в Сочи также играли Ковальчук и Дацюк, а их в списке неприглашённых нет.

И самый главный вопрос, грозит ли что-то самому Олегу Знарку?