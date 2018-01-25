Водители «Красной машины»: кто поедет в Пхенчхан от РФ

Тренерский штаб сборной России объявил по хоккею объявил состав Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. Национальную команду представят 15 игроков петербургского СКА, восемь — московского ЦСКА, а также два представителя магнитогорского «Металлурга». Между тем МОК разрешил болельщикам приносить с собой российские флаги на трибуны, и поддержка хоккеистов в олимпийском турнире будет полноценной.
Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назвал состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане. Больших сюрпризов имена не вызвали, так как уже на протяжении нескольких лет тренерский штаб готовил сборную и наигрывал одних и тех же хоккеистов.
В национальной команде сыграют 15 представителей СКА, восемь игроков ЦСКА и двое из магнитогорского «Металлурга».
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА).
Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск).
Также известны имена трех резервных игроков, которые будут тренироваться с командой на заключительных сборах. Это защитники Никита Трямкин («Автомобилист) и Егор Яковлев (СКА) и нападающий Владимир Ткачев («Ак Барс»).
Напомним, что в список приглашенных МОК на Олимпиаду спортсменов не попали пять российских хоккеистов: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Сергей Плотников и Валерий Ничушкин. На днях появились тревожные слухи о том, что МОК может запретить болельщикам использовать российский флаг на трибунах, однако позднее в официальном заявлении объявил об отсутствии такого запрета.
Но расценивать недопуск спортсменов как значительное ослабление команды не стоит.
Только Плотников выглядел в последние годы стопроцентным игроком сборной, а Ничушкин так и не смог надежно закрепиться в команде Знарка, который то приглашал, то наоборот отказывался от услуг хоккеиста.
Все фамилии в списке, опубликованной Федерацией хоккея России (ФХР) хорошо знакомы болельщикам, и в похожих сочетания команда выступала в Еврохоккейтуре и даже на чемпионатах мира, так как пополнение из НХЛ было традиционно немногочисленным.
После провального домашнего олимпийского турнира в сборной начались крупные реформы. Помимо назначения нового тренерского штаба во главе со Знарком, ФХР приняла решение о применении принципа базовых клубов сборной, которыми были назначены петербургский СКА и московский ЦСКА. Помимо этого, Знарок стал главным тренеров петербургского клуба, который поставляет в национальную команду львиную долю игроков.
После известий о том, что НХЛ не смогла договориться с МОК и решила не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры, процесс создания сборной принял еще более ярко выраженный централизованный характер. Особенно заметно это было летом 2017 года, когда в межсезонье СКА и ЦСКА значительно пополнили свои составы лучшими игроками КХЛ.
Серебряный призер Олимпиады 1998 года Павел Буре прокомментировал состав хоккейной сборной.
«Изначально было сделано так, что у нас есть две базовые команды для сборной — ЦСКА и СКА, так что никакого сюрприза или удивления в этом нет. У нас достаточно сильные все вратари, и решение должен принимать главный тренер после консультации с тренером вратарей, но уже непосредственно перед игрой. Персонально сложно что-то говорить, потому что есть селекционная служба, тренерский штаб, которые два сезона просматривали ребят. Я знаю, что за это время было просмотрено более 100 человек», — приводит слова Буре «Р-Спорт».
Действительно, большой интерес вызывает выбор основного вратаря команды. При наличии Сорокина и Шестеркина главным кандидатом на то, чтобы выйти на лед в основном составе, является голкипер «Металлурга» Кошечкин, который отлично себя зарекомендовал на Кубке Первого канала в Москве и обладает большим опытом по сравнению с вратарями ЦСКА и СКА.
В связи с отказом НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиады, многие российские хоккеисты получили возможность дебютировать на Играх.
Так, 36-летний Сергей Мозякин впервые в своей карьере примет участие на Олимпийских играх.
По сравнению с остальными командами на олимпийском турнире российская сборная по крайней мере на бумаге выглядит сильнее основных конкурентов. В свете того, что в течение всего олимпийского цикла интересы сборной ставились выше интересов отдельно взятых клубов КХЛ, то российские болельщики, особенно не из Москвы и Санкт-Петербурга, вправе ожидать от команды только первого места. Любой другой результат будет считаться провалом.