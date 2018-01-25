Водители «Красной машины»: кто поедет в Пхенчхан от РФ

Водители «Красной машины»: кто поедет в Пхенчхан от России

Тренерский штаб сборной России объявил по хоккею объявил состав Олимпийские игры — 2018 в Пхенчхане. Национальную команду представят 15 игроков петербургского СКА, восемь — московского ЦСКА, а также два представителя магнитогорского «Металлурга». Между тем МОК разрешил болельщикам приносить с собой российские флаги на трибуны, и поддержка хоккеистов в олимпийском турнире будет полноценной.

Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок назвал состав команды на Олимпийские игры в Пхенчхане. Больших сюрпризов имена не вызвали, так как уже на протяжении нескольких лет тренерский штаб готовил сборную и наигрывал одних и тех же хоккеистов.

В национальной команде сыграют 15 представителей СКА, восемь игроков ЦСКА и двое из магнитогорского «Металлурга».

Но расценивать недопуск спортсменов как значительное ослабление команды не стоит.

Только Плотников выглядел в последние годы стопроцентным игроком сборной, а Ничушкин так и не смог надежно закрепиться в команде Знарка, который то приглашал, то наоборот отказывался от услуг хоккеиста.

Все фамилии в списке, опубликованной Федерацией хоккея России (ФХР) хорошо знакомы болельщикам, и в похожих сочетания команда выступала в Еврохоккейтуре и даже на чемпионатах мира, так как пополнение из НХЛ было традиционно немногочисленным.

После провального домашнего олимпийского турнира в сборной начались крупные реформы. Помимо назначения нового тренерского штаба во главе со Знарком, ФХР приняла решение о применении принципа базовых клубов сборной, которыми были назначены петербургский СКА и московский ЦСКА. Помимо этого, Знарок стал главным тренеров петербургского клуба, который поставляет в национальную команду львиную долю игроков.

После известий о том, что НХЛ не смогла договориться с МОК и решила не отправлять своих спортсменов на Олимпийские игры, процесс создания сборной принял еще более ярко выраженный централизованный характер. Особенно заметно это было летом 2017 года, когда в межсезонье СКА и ЦСКА значительно пополнили свои составы лучшими игроками КХЛ.

«Изначально было сделано так, что у нас есть две базовые команды для сборной — ЦСКА и СКА, так что никакого сюрприза или удивления в этом нет. У нас достаточно сильные все вратари, и решение должен принимать главный тренер после консультации с тренером вратарей, но уже непосредственно перед игрой. Персонально сложно что-то говорить, потому что есть селекционная служба, тренерский штаб, которые два сезона просматривали ребят. Я знаю, что за это время было просмотрено более 100 человек», — приводит слова Буре «Р-Спорт». Серебряный призер Олимпиады 1998 года Павел Буре прокомментировал состав хоккейной сборной.

Действительно, большой интерес вызывает выбор основного вратаря команды. При наличии Сорокина и Шестеркина главным кандидатом на то, чтобы выйти на лед в основном составе, является голкипер «Металлурга» Кошечкин, который отлично себя зарекомендовал на Кубке Первого канала в Москве и обладает большим опытом по сравнению с вратарями ЦСКА и СКА.

В связи с отказом НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиады, многие российские хоккеисты получили возможность дебютировать на Играх.

Так, 36-летний Сергей Мозякин впервые в своей карьере примет участие на Олимпийских играх.

По сравнению с остальными командами на олимпийском турнире российская сборная по крайней мере на бумаге выглядит сильнее основных конкурентов. В свете того, что в течение всего олимпийского цикла интересы сборной ставились выше интересов отдельно взятых клубов КХЛ, то российские болельщики, особенно не из Москвы и Санкт-Петербурга, вправе ожидать от команды только первого места. Любой другой результат будет считаться провалом.