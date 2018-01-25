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Интрига раскрыта. Назван состав сборной на ОИ-2018
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ФХР назвала состав олимпийской сборной по хоккею 

Деловая газета «Взгляд» 25 января 2018
15 хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга, включая Илью Ковальчука и Павла Дацюка, капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и восемь игроков, которые представляют московский ЦСКА, войдут в состав олимпийской сборной по хоккею, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).
Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля, передает РИА «Новости».
В заявку сборной России вошли: вратари — Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА); защитники — Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА); нападающие — Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).
Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.
Во вторник стало известно, что МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов. Не получили приглашения МОК Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников
Сообщалось также, что запрет на участие в Играх российским хоккеистам оказался не связан с допингом.
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