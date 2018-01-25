Интрига раскрыта. Назван состав сборной на ОИ-2018

ФХР назвала состав олимпийской сборной по хоккею

Хоккейный турнир среди мужских команд на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет с 14 по 25 февраля, передает РИА «Новости»

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

Сообщалось также, что запрет на участие в Играх российским хоккеистам оказался не связан с допингом.