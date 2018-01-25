Каблуковщина. Что не так с составом сборной России

Состав сборной на Олимпиаду объявили в прямом эфире «России 24». Гости были под стать событию — Алексей Жамнов Владислав Третьяк . Да только поводов прильнуть к телевизору особо не было. Страна не замирала возле экрана. Тем, кто хоть сколько-нибудь разбирается в хоккее, было очевидно: сюрпризов не будет. НХЛ, не отпустив звёзд в Пхёнчхан, заметно сократила круг кандидатов. Постарался и МОК, сузив круг ещё на пять человек. Интриги приходилось высасывать из пальца, а сводилось всё, как правило, к вопросу «доедет ли до ворот Мозякин?».

Мозякин до своей первой Олимпиады в итоге доехал. Пусть и в 36 лет, и уже не на пике карьеры, а его соперниками станут далеко не звёзды НХЛ, историческая несправедливость исправлена. Хотя, как поговаривают, до последнего момента кандидатура Мозякина была подвешена в воздухе. Однако даже взяв некогда опального бомбардира, Знарок сумел удивить. Олег Валерьевич вытащил кролика из шапки в ситуации, когда казалось, что цирка вокруг Олимпиады уже более чем достаточно.

Сёмин тогда в Сочи всё-таки сыграл, а двери на домашние Игры для него открыл получивший травму Сергей Соин . Сегодня эдаким наследником Соина стал Илья Каблуков . Эти центральные нападающие одного поля ягоды. Простые работяги, ничем не выделяющиеся, кроме умения играть по заданию. Каблуков за свою карьеру никогда не набирал больше 16 очков за сезон, а личный рекорд Соина не особо внушительнее — 26 результативных баллов. Даже вызов на первую в карьере Олимпиаду они получили примерно в одном возрасте, уже после наступления 30-летнего рубежа.

К чему эти сравнения? Дело в том, что, несмотря на всю дикость выбора Каблукова вместо Ткачёва или Шалунова, такими странными решениями грешили почти все тренеры сборной России, не только Знарок. Даже обкатывая молодёжь на Евротуре, открывая новые имена в составе олимпийской сборной, в решающий момент они словно откатываются к базовым настройкам. Вся работа в четырёхлетнем цикле, все наработки — насмарку. В бой за собой тянут не лучших, а надёжных и проверенных. Абы что не случилось. Вспомните, как Быков и Захаркин брали на чемпионат мира Евгения Набокова , когда тот был практически лишён игровой практики.

И ладно бы Каблуков прошёл со Знарком все этапы Евротура, выигрывал медали чемпионатов мира, главного тренера ещё можно было понять. Существует такое определение как «банда Знарка» — это те, с кем он в 2014 году выиграл первое и, на данный момент единственное золото чемпионата мира. Плотников, Тихонов, Зубарев, Калинин — всех их Олег Валерьевич готов брать под своё крыло и давать всё новые и новые шансы. Ей-богу, куда меньше удивления вызвало бы появление в «списке 25» того же Тихонова, чем Каблукова, который в касту избранных не входит даже с натяжкой.

Рассказывают, что когда Знарок только-только возглавил СКА, то задал Каблукову обескураживающий вопрос: «А кто у тебя в Челябинске был тренер?». Загвоздка в том, что Каблуков… москвич. И никогда за «Трактор», разумеется, не играл. Прошло всего несколько лет, а Илья стал чуть ли не атлантом, на котором держится сборная Знарка. Чудеса, да и только.

ФХР устами Алексея Жамнова объясняет нам, что в Пхёнчхан едет Каблуков, а не Ткачёв по той причине, что сборной нужны люди, которые будут «подносить снаряды». Мол, в первые два звена Ткачёв не пробился, а в меньшинстве питерский «армеец» будет полезнее. С тем, что Каблуков в обороне сильнее Ткачёва, не поспорит ни один продвинутый болельщик, не говоря уж о профессионалах. Но неужели, отправляясь на Олимпиаду, где не будет ни одной сборной, превосходящей нас по составу, мы вновь планируем обороняться и чего-то бояться, будто перед нами армия клонов Сидни Кросби?

О'кей, предположим, что Каблуков — оплот нашего меньшинства, ключевой оборонительный центр. Но кого он вытеснит из состава? Дацюка? Шипачёва? Андронова? Как раз капитан ЦСКА — это незаменимый игрок меньшинства, элитный даже по международным меркам силовик. Одного такого чернорабочего более чем достаточно. Если Знарок планирует играть одновременно и с Андроновым, и с Каблуковым в составе, то смотреть матчи сборной России будет, откровенно говоря, тяжело. Если кого и будет сдерживать команда Знарка, то только саму себя.

По-хорошему, если отталкиваться от этого состава, четвёртым центральным сборной должен быть Николай Прохоркин , а Каблуков — в лучшем случае 13-м нападающим. Но зачем тогда сборной России в качестве резервиста ограниченный игрок, который ни в какой роли, кроме центра четвёртого звена, никогда не выступал и выступать не будет? Куда логичнее было взять Шалунова, умеющего играть и в центре, и справа, и в большинстве, и в меньшинстве. Такого опыта у челябинца из ЦСКА навалом. А учитывая хронические проблемы со здоровьем Дацюка, даже Ткачёв как запасной пригодился бы куда больше Каблукова.

Как оказалось, достижения в КХЛ не значат ровным счётом ничего. 22 шайбы самого забивного русского центра этого сезона хватило только на то, чтобы съездить в Южную Корею в качестве туриста. Кажется, никого толком не волнует игра на Евротуре. За три года на этом турнире Шалунов провёл 15 матчей, но мимо Олимпиады его благополучно прокатили. Неужто ему аукнулось то, что весной Максим отказал Знарку и перешёл к конкурентам? Вместо двух перспективных центров, которые могли бы выступить и на следующей Олимпиаде, в Пхёнчхан едет 30-летний ролевик без какого-либо будущего в хоккее. Зато с правильной клубной пропиской.

Игрокам СКА — везде у нас дорога. Ролевикам — везде у нас почёт.