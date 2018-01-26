Мавр сделал своё дело. Почему уход Вайсфельда — не катастрофа

На первый взгляд, новости из Уфы идеально укладываются в тот информационный поток, который идёт этой зимой из дивизиона Чернышёва. «Барыс» режет барана и выгоняет легионеров. В «Авангарде» веселятся на корпоративе и коллективными походами к руководству увольняют главного тренера. «Адмирал» и вовсе выставляет себя на посмешище, заставляя травмированных игроков сидеть на арене в режиме офисных клерков. Увольнение генерального менеджера, которого с большим отрывом впору считать победителем дедлайна, идеально вписывается в этот странный флешмоб абсурда.

Что удивляет в этой истории, так это время, когда состоялась отставка, и объяснения этого решения. Почему сейчас, а не после сезона? Логичнее расставание с Леонидом Вайсфельдом выглядело бы даже в середине сезона, когда «Салават» кубарем валился вниз по таблице. Не ясно и то, что не устраивало высшее руководство клуба в работе генменеджера и что за «новый вектор развития» выбрали в Башкирии. Не будь этих недомолвок — уход Вайсфельда был бы воспринят куда спокойнее, чем сейчас. Наши клубы, как правило, страдают тем, что ворочают миллиардами, но не могут правильно преподнести информацию.

Гадать, за что уволили (а точнее — «расторгли контракт по обоюдному согласию») Вайсфельда можно сколько угодно. Насколько нам известно, на верхах были недовольны нестабильностью, с которой «Салават» шёл по дистанции. И даже текущее второе место не спасло генерального менеджера. Кто-то уверяет, что Леониду Владленович припомнили прошлый сезон и его противостояние с Игорем Захаркиным . Если главный тренер был уволен сразу, то у его оппонента была, скажем так, отсроченная отставка.

Существует версия, что с Вайсфельдом расстались по итогам публикаций зарплатных бюджетов на «Чемпионате». Якобы в руководстве республики увидели цифры в сравнении с другими клубами, сопоставили траты с занимаемым местом и схватились за голову. Верится в подобный сценарий с трудом, тем более что уфимский клуб в сущности ничем не отличается от «Магнитки» с «Авангардом», которые тратят столько же, а колошматило их в этом сезоне ничуть не меньше.

Уход Вайсфельда — решение, безусловно, странное. Но если отбросить первоначальное недоумение, то что «Салават» теряет в разрезе нынешнего сезона? Боссы клуба уже успокоили, что встрясок больше не будет. Эркка Вестерлунд доработает как минимум до конца сезона вопреки слухам, что финн отправится вслед за тем, кто его нанимал. Если игроки и удивились подобному шагу, то за олимпийскую паузу все эмоции улягутся. Да и не так плотно хоккеисты контактируют с генеральным менеджером, чтобы его отставка напрямую влияла на их игру.

Если задуматься, то зачем «Салавату» генменеджер сейчас, за два матча до окончания регулярного чемпионата? Вопреки расхожему мнению, что селекция — процесс круглогодичный, а формирование команды на следующий сезон начинается в феврале, основную работу Вайсфельд уже сделал. В декабре он совершил оптовую закупку бывшими игроками «Адмирала», заполучив в своё сито настоящий бриллиант. Речь, разумеется, о Владимире Ткачёве , новой молодой звезде хоккейной Башкирии.

Что не успел сделать Вайсфельд, так это переподписать Линуса Умарка. При этом переговоры по контракту с главной звездой уже велись. Не будем недооценивать переговорческий талант Леонида Владленович, но предположим, что ответ на вопрос «останется ли Умарк в Уфу?» стоит искать в недрах клубной казны, а не в кабинете генерального менеджера. Найдёт «Башнефть» деньги на новый контракт шведу — он останется, нет — будет искать там, где лучше кормят.

Оставшись без генменеджера, «Салават» продолжает считаться главным претендентом на финал от Востока. Такой глубины в атаке с полноценным топ-9 нет ни у кого из его конкурентов по конференции. С вратарями пока нет полной ясности, ни приобретение Ивана Налимова даёт простор для выбора первого номера. А главное, Вестерлунд методом проб и ошибок, преодолевая языковой барьер и познавая русский менталитет, добился того, чтобы уфимская команда играла в его фирменный хоккей. В помощи от руководства Эркка здесь и сейчас не нуждается. Лишь бы не мешали.

Японцы убеждены, что менять работу нужно каждые четыре года. Вайсфельд идёт даже с опережением графика. После «Лады» он нигде не задерживался больше чем на три года. Такой срок он отработал в Уфе и Новокузнецке, а в Екатеринбурге и Мытищах и вовсе ограничился всего двумя сезонами. «Салават» один из лучших генменеджеров КХЛ покидает, оставив после себя не выжженную землю, а богатое наследство. Это касается не только одного из сильнейших тренеров Европы и почти всех ключевых игроков, но и всей системы. Не сразу, но Вайсфельд привёл в порядок клубную вертикаль, превратив «Торос» в полноценный фарм-клуб, который работает на первую команду.

Мавр сделал дело — мавр может уходить.