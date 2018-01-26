Как хоккеисты попали в сборную России на ОИ

Как хоккеисты попали в сборную России на Олимпиаду

Вот мы и узнали имена 25 игроков, которые поедут в Корею. А ведь многие запросто могли и не попасть в состав, если бы не одно «но». Мы нашли такое «но» для каждого из будущих олимпийцев. И не воспринимайте всё слишком серьёзно, хотя и в шутке, как известно, есть доля правды.

Вратари

Василий Кошечкин : разозлился на поражение от СКА в финале

Василию уже 34 года, и до этой зимы вряд ли кто-то думал, что он поедет на Олимпиаду в ранге основного вратаря сборной. На мировых первенствах он не выступал уже пять лет, да и в прежние годы никогда не был тем, на кого в сборной делали ставку. Последние полтора года не привлекался даже на Евротур, уступив место молодым талантам. Однако в Магнитогорске на него молятся, и не зря — дважды лучший вратарь сезона, MVP последнего Кубка Гагарина. Может, Кошечкин так разозлился на поражение от СКА в финале, что в новом году стал рвать и метать пуще прежнего, оставляя «Магнитку» на плаву в первой половине сезона, а получив шанс на КПК, доказал, что нужен сборной.

Илья Сорокин : забрали в «армию»

Юный новокузнечанин ещё из родной команды привлекался в сборную на Евротур, но переход в ЦСКА оказался судьбоносным. «В интересах сборной» — так объяснили обмен голкипера в «Кузне». Сорокин отправился на МЧМ, а затем довольно быстро — меньше чем за год — отвоевал место в воротах главной «армейской» команды. Последний год Сорокина планомерно готовили к олимпийскому старту.

В сезоне-2013/14 красно-белые лишились спонсора и принялись распродавать всех ликвидных игроков. Так Шестёркин в 18 лет оказался основным вратарём «Спартака». Весной он выиграл Кубок Харламова, а уже летом вместе с ещё 15 игроками перебрался на берега Невы. Он стал единственным, кто смог закрепиться в базовом клубе сборной, пусть и не сразу. И СКА-1946 довёл до финала, и на МЧМ взял серебро, и провёл год в ВХЛ, доказывая, что ему там делать нечего. Наравне с Сорокиным за плечами Шестёркина два ЧМ, пусть он и не провёл там ни одного матча.

Защитники

Богдан Киселевич : повезло с тренерами

Главным тренером в карьере воспитанника череповецкого хоккея стал Дмитрий Квартальнов . Он вывел его в большой хоккей в 19 лет, доверял и слепил серьёзного защитника. Потом был Андрей Назаров , при котором Киселевич стал ведущим оборонцем «Северстали» , а затем — воссоединение с Квартальновым уже в ЦСКА, где он также быстро закрепился в первой паре. Киселевич привлекался в сборную с сезона-2011/12, но дебютировал на ЧМ только в прошлом году, и выступил шикарно. Нынешний главный тренер «армейцев» Игорь Никитин , ранее работавший с защитниками, также всецело доверяет Богдану — он играет больше всех, выходит в решающие моменты и на большинство.

Никита Нестеров : стал одним из пяти россиян, которые оказались не нужны «Монреалю»

Челябинец три года мыкался между НХЛ и АХЛ, хотя показывал достойную статистику в «Тампе». На четвёртый год его обменяли в «Монреаль», и казалось, что переход в одну из самых русских команд станет для Никиты новым стартом. Но он попал на Клода Жюльена , который не очень-то жалует наших соотечественников, и серьёзного шанса так и не получил. Летом «хабы» отказались от Радулова, Маркова, Сергачёва и Емелина, и с Нестеровым не стали продлевать контракт, после чего он вернулся на родину, наверняка держа в голове Пхёнчхан.

Вячеслав Войнов : скандал с женой, тюрьма Лос-Анджелеса и дисквалификация НХЛ

У Войнова в НХЛ всё складывалось прекрасно — два Кубка Стэнли, крепкое место в основе, и будущее выглядело безоблачным до октябрьского вечера 2014 года, когда и разразился скандал. Полиция обвинила защитника «Лос-Анджелеса» в нанесении травм своей жене. Уже никто не узнает, бил он супругу или нет, а если ударил, то было ли это случайностью, но правоохранительная машина США сразу включилась на полную мощность. Дело получило большую огласку, разбирательства длились почти год, НХЛ наложила на Войнова бессрочную дисквалификацию, а закончилось всё признанием вины и тюремным сроком. Войнов был освобождён условно-досрочно, но сразу на горизонте замаячила депортация, и он принял решение уехать добровольно. Мало кто из клубов мог потянуть Войнова финансово, да ещё и ждать, когда тот наберёт форму, и он ожидаемо оказался в СКА.

Владислав Гавриков : отказался от предложения «Коламбуса»

Во время дебютного для ярославца ЧМ-2017 было неясно, где он продолжит карьеру, тем более что НХЛ к тому времени уже официально отказалась ехать в Корею. «Коламбус» настойчиво звал Владислава к себе, сделал контрактное предложение и манил местом в основе. Большой интерес проявлял и СКА, «Локомотив» также хотел сохранить своего воспитанника. Интрига держалась до конца июня, и защитник выбрал Олимпиаду и возможность быть на глазах у главного тренера сборной. А НХЛ подождёт.

Андрей Зубарев : всё доказал, играя с жутким порезом руки на ЧМ-2014

Знарок взял Зубарева на свой первый большой старт в качестве наставника главной сборной страны, и игроков из той «золотой» команды он высоко ценит до сих пор. Тем более Андрей на ЧМ-2014 играл с серьёзной травмой — ему коньком распороло руку так, что пришлось отрывать и заново сшивать мышцы. Пропустив четыре игры, Зубарев вернулся и мужественно отыграл матчи плей-офф. В СКА оказался ещё при Вячеславе Быкове , с которым, правда, так и не поработал. Жёсткий защитник-домосед готов ловить шайбы зубами и незаменим в меньшинстве. ЧМ-2017 пропустил из-за травмы, но сейчас здоров и готов помочь сборной.

Динар Хафизуллин : оказался не нужен «Ак Барсу»

Уроженец Казани начинал свой путь в хоккее в родном клубе и даже съездил на МЧМ-2009, где выиграл бронзу. Но затем — как отрубило. «Ак Барс» отказался от Динара, отправив его в «Витязь», а уже оттуда он попал в Санкт-Петербург. Для Хафизуллина всё сложилось удачно, он выиграл два Кубка Гагарина, и хоть до этого сезона в его карьере был лишь один матч за сборную, да и то на Евротуре, оказался в итоговом списке на Олимпиаду.

Артём Зуб : показал себя на ЮЧМ, а затем удачно переехал

О юном таланте из Хабаровска никто и не слышал, ведь скауты ФХР на Дальний Восток не заглядывают. Так что Зуба миру открыл в то время главный тренер юниорской сборной Юрий Кравчук, пригласив его на ЧМ-2013. Впереди у Артёма был долгий путь через МХЛ до одного из ведущих защитников «Амура» , после чего молодой хоккеист приглянулся СКА. Когда в дело вступает клуб из Санкт-Петербурга, отказать ему невозможно. Зуб перебрался под крыло к Знарку, стал чемпионом КХЛ, дебютировал на мировом первенстве и показал не по годам взрослую игру.

Алексей Марченко : дали от ворот поворот в «Торонто»

Марченко, как и Нестеров, четыре года курсировал между НХЛ и АХЛ, играя в системе «Детройта», а в сезоне-2015/16 даже казалось, что наметился прорыв, тогда он провёл за основу 66 матчей. Но в следующем году последовал драфт отказов и переход в «Торонто», где он больше сидел в запасе, чем играл, а в августе уже «кленовые листья» выставили его на уэйвер. Защитник, игравший на Кубке мира и ЧМ, быстро собрал вещи и вернулся в родной ЦСКА, автоматически став кандидатом на поездку в Пхёнчхан.

Нападающие

Павел Дацюк : завершил карьеру в НХЛ и вернулся доигрывать в Россию

Главный хоккейный Волшебник не стал ждать окончания контракта с «Детройтом» и в 2016-м вернулся на родину. Решение зрело у него не один год, а главной причиной были проблемы со здоровьем и желание быть с семьёй. Да, контракт с «крыльями» и так истекал в 2017 году, и он в любом случае вернулся бы домой. Но мы не знаем, в каком состоянии. Дацюк мог перейти в родной «Автомобилист», но выбрал СКА. Для питерского клуба это был больше имиджевый ход — в прошлом году «армейцы» прекрасно справились без него в плей-офф, а в этом всячески холили и лелеяли, готовя к Олимпиаде. В итоге у Дацюка появился последний шанс выиграть олимпийское золото.

Илья Ковальчук : приехал в локаут в СКА и решил остаться

Первый россиянин в истории, выбранный под первым номером на драфте НХЛ, обладатель «Морис Ришара» и финалист Кубка Стэнли в очередной локаут приехал поиграть в Петербург, а уже на следующий год завершил карьеру в НХЛ. А ведь была целая эпопея с контрактом в «Нью-Джерси», который изначально был рассчитан на рекордные 17 лет и $ 102 млн Но НХЛ его не зарегистрировала, и в итоге лиге пришлось выработать новые правила для будущих контрактов. Ковальчук же подписал соглашение на 15 лет и $ 100 млн, но не отработал и половины. После финала с «Лос-Анджелесом» 2012 года было ясно, что «Нью-Джерси» уходит в прошлое. Паризе вернулся домой в Миннесоту, Элиаш не становился моложе, Бродо подходил к завершению карьеры. С другой стороны, Ковальчуку так понравилось в СКА, что он окончательно перебрался в культурную столицу России.

Сергей Мозякин : разозлился на Билялетдинова за Сочи-2014

После Олимпиады Зинэтула Хайдярович, отвечая на вопрос, почему не позвал в сборную Мозякина, выдал ставшую крылатой фразу: «Он бы здесь до ворот не доехал». Все помнят, что в том году плей-офф КХЛ прошёл под девизом «Доезжал, доезжает и будет доезжать», а Мозякин был признан MVP. Тогда Сергею уже было 32 и не имелось никаких гарантий на то, что однажды живая легенда российского хоккея всё-таки сыграет на Олимпиаде. Возможно, слова Билялетдинова так задели Мозякина за живое, что он всё это время продолжал показывать высочайший уровень и бить всевозможные рекорды, попутно взяв ещё один кубок Гагарина и сыграв на трёх ЧМ. Думается, не только в Магнитогорске, но и по всей России болельщики испытали искреннюю радость за Сергея, который наконец-то доехал до ОИ. Он это заслужил.

Никита Гусев : собрал 5 млн просмотров в YouTube и занял место Панарина

Гусев выигрывал с «Красной Армией» Кубок Харламова, брал серебро МЧМ, но основной команде ЦСКА не пригодился и стал пробиваться через глубинку. Сначала «Амур», затем «Югра», откуда в сезоне-2014/15 и получил приглашение на Матч звёзд. Его сумасшедший буллит мгновенно взорвал Интернет, собрав 5,5 млн просмотров. Конечно, дело не только в знаменитом буллите. СКА в следующем сезоне безуспешно искал замену уехавшему в НХЛ Панарину и в итоге получил Гусева, который оказался идеальным партнёром для Шипачёва и Дадонова.

Сергей Калинин : обиделся на «Авангард» и не вернулся в Омск

Плей-офф 2015 года, Астана. Капитан омичей после столкновения падает на лёд и бьётся в судорогах, страшная картина. А уже летом он уезжает в НХЛ, позже признавшись, что отношения с руководством родного «Авангарда» не сложились, и там даже не интересовались его здоровьем. А вот кто интересовался — так это СКА, более того, по словам самого игрока, питерский клуб был единственным, который хотел видеть его в команде. Так что после полутора лет в «Нью-Джерси» и скомканной концовки сезона в фарме «Торонто» Калинин подписал контракт со СКА, который заранее получил у омичей права на форварда. Кстати, Сергей — ещё один игрок из той самой первой сборной Знарка образца 2014 года.

Михаил Григоренко : оказался слишком мягким для НХЛ

В юности Григоренко был лидером «молодёжки» и играл за океаном, но в лучшей лиге мира его карьера не сложилась. Три года он безуспешно пытался закрепиться в мёртвом «Баффало», после перехода в «Колорадо» дело вроде бы пошло лучше — в АХЛ больше не спускали и даже какое-то время доверяли место в ведущих звеньях. Именно в «Эвеланш» Михаил провёл лучшие сезоны в плане набора очков, но не выдерживал борьбы. Став свободным агентом, вернулся в ЦСКА и едет на Олимпиаду.

Александр Барабанов : настоящий петербуржец, которому к тому же подсобил МОК

Единственный воспитанник петербургского хоккея в сборной, где больше половины состава делегирована из СКА. Барабанов долго шёл к постоянному месту в основе родной команды и именно под руководством Знарка начал выходить на новый уровень, проведя свои лучшие сезоны в КХЛ. В прошлом году дебютировал на мировом первенстве, пусть и не слишком ярко. Кроме того, Барабанов выиграл от решения МОК, который в последний момент отцепил Сергея Плотникова . Тот тоже играет на правом фланге и был прямым конкурентом петербуржца.

Вадим Шипачёв : вернулся из НХЛ на щите и принял все условия СКА

Новость о переходе в «Вегас», грянувшая во время чемпионата мира, неприятно удивила Олега Знарка. Когда осенью завертелась история с непопаданием в состав, переводом в АХЛ и дисквалификацией, в питерском клубе даже говорили о том, что Шипачёв ни СКА, ни сборной не нужен. В итоге Вадим, уезжавший за океан с помпой и в ранге лучшего центра КХЛ, вернулся домой, проведя за «Вегас» только три игры. Он вернул клубу подписной бонус, объявил о завершении карьеры и согласился на мизерный контракт в СКА. Ставка на НХЛ не сработала, а Знарок в итоге всё-таки простил.

Сергей Широков : а мог бы быть Бурдасов. Или кто-то другой, но СКА провернул обмен с «Авангардом»

Сделка эта случилась ещё в конце 2015 года, и в обоих городах болельщики недоумевали. Бурдасов с тех пор сменил третью команду, а Широков благодаря своему универсализму пришёлся ко двору в Петербурге. Этот сезон он проводит великолепно, правда, в сборной пока не блещет. Но мало того что он игрок СКА, так ещё и прошёл со Знарком три чемпионата мира. И можно только гадать, попал бы он в состав, продолжая выступать в Омске.

Именно эта сделка с участием двух госкомпаний и по совместительству титульных спонсоров клубов КХЛ предрешила судьбу молодого новокузнечанина. Он в то время проводил свой первый сезон в «Салавате Юлаеве» и капитанил в молодёжной сборной. Имея на руках действующий контракт, летом следующего года уфимцам пришлось скрепя сердце отдать юную звёздочку в «головную компанию», а там его тут же взяли в оборот, связав контрактом ещё на три года. В столице Башкирии он стал вторым бомбардиром, сейчас — лидер ЦСКА по набранным очкам. На него и в сборной рассчитывают как на одного из лидеров атаки.

Иван Телегин : сотрясение, дисквалификация «Виннипегом» и ЦСКА Квартальнова

О Телегине могли и не знать, если бы не женитьба на Пелагее. Теперь даже моя мама в курсе, что есть такой хоккеист. Но шутки в сторону, Ивана можно назвать ещё одним игроком, которого сделал Квартальнов.

В 17 лет Телегин сбежал из Новокузнецка и уехал покорять Северную Америку. Габаритный силовой форвард сыграл на двух МЧМ, пропустив золотой Баффало из-за травмы. Переход во взрослый хоккей дался тяжело — он не играл полтора года. Сначала серьёзное сотрясение, потом дисквалификация «Виннипегом» за отказ ехать в АХЛ. Телегин вернулся в Россию, где его забрал к себе под крыло Дмитрий Вячеславович и довёл его до уровня сборной. Иван залечил болячки, съездил на ЧМ, а затем, к удивлению многих, попал на Кубок мира. Пусть Телегин не блещет бомбардирскими качествами, зато обладает реактивной скоростью, умеет бороться за шайбу и самоотверженно играет в обороне.

Сергей Андронов : Воробьёв привил дисциплину, Квартальнов вывел в сборную

Капитан «армейцев» тоже многому обязан бывшему главному тренеру ЦСКА. Но прежде прошёл через руки Петра Ильича Воробьёва в Тольятти, выиграл ЮЧМ и бронзу МЧМ, а затем, уже из ЦСКА, уехал в АХЛ. Не пробившись в состав «Сент-Луиса», вернулся назад и идеально вписался в систему Квартальнова. Играет в схожем стиле с Телегиным, вместе они без устали готовы выматывать соперника и закрывать ведущие звенья.

Николай Прохоркин : согласился на вторые роли в СКА

Прохоркин реанимировал карьеру в «Салавате Юлаеве» после ЦСКА и ссылок в «Буран» в воспитательных целях. В уфимской команде Игорь Захаркин использовал сильные стороны Николая и давал творить, что было резким контрастом после жёстких рамок Квартальнова. Но уже летом пришло предложение из Санкт-Петербурга, которое Леонид Вайсфельд повторять отказался. После завершения перехода сумму контракта, по слухам, снизили, но факт остаётся фактом. Прохоркин лишился статуса лидера и оказался на вторых ролях, не имея шансов перещеголять Дацюка и Шипачёва в центральной линии «армейцев». За место в составе сборной он выиграл конкуренцию у Шалунова и Ткачёва, имея на руках козырь в виде клубной принадлежности.

Илья Каблуков : любимый типаж Олега Знарка

Коллега Ерыкалов в своей колонке уже выразил удивление по поводу попадания Каблукова в состав, от себя можно добавить только то, что такие игроки всегда были в почёте у главного тренера сборной. Проверенные бойцы с характером, надёжно играющие в обороне. Можно рассуждать о том, что лучше было бы взять того же Ткачёва, который хорош на обеих сторонах площадки, но что есть, то есть. Каблуков, ни разу не игравший на турнирах серьёзнее Евротура, едет в Пхёнчхан.