Грозить шведу: РФ готова вернуть мировое золото в бенди

Грозить шведу: Россия готова вернуть мировое золото в бенди

В Хабаровске стартует чемпионат мира по хоккею с мячом — в ходе нескольких дней восемь сильнейших сборных планеты определят триумфатора планетарного первенства, проходящего каждый год. Российская команда, в минувшем розыгрыше турнира уступившая золото шведам, считается главным фаворитом домашнего турнира.

29 января в Хабаровске на чемпионате мира по хоккею с мячом стартуют сильнейшие команды планеты — участники группы A, в число которых входят и хозяева соревнований.

В своем дебютном матче домашнего первенства планеты российские бендисты сразятся с командой Норвегии. А в преддверии встречи на дальневосточной арене «Ерофей» состоится торжественная церемония открытия чемпионата.

Согласно регламенту турнира, представители сильнейшей восьмерки были разбиты на два квартета, в одном из которых расположились россияне, шведы, финны и норвежцы, в другом — США, Германия, Венгрия и Казахстан.

При этом всем участникам обеих подгрупп изначально гарантированы места в четвертьфинале, и на предварительном раунде будут определяться лишь их визави по дебютным баталиям плей-офф.

В дальнейшем неудачники 1/4 финала сразятся между собой за итоговые пятое и седьмое места на турнире, и та сборная, которая окажется худшей в группе A будет вынуждена понизиться в классе до дивизиона B, совершив рокировку с будущим триумфатором оного.

По-настоящему упорные баталии в матчах на вылет, как правило, начинаются в сильнейшей группе уже после четвертьфиналов: так, за последние два года лишь одна встреча стартового раунда плей-офф не завершилась разгромом (упорным вышел поединок Казахстана и Норвегии, в котором на один мяч больше забросили скандинавы), тогда как остальные игры завершались без особый борьбы, а иногда — и вовсе с жуткой разницей (достаточно вспомнить викторию шведов над немцами со счетом 34:6).

Стоит отметить, что в группе A на ЧМ-2018 должна была выступать не венгерская сборная, а канадская — именно «Кленовые листья» в минувшем году выиграли второй по силе дивизион, добившись в финале первенства тяжелой победы над все теми же венграми (4:3).

Однако от поездки в Хабаровск канадцы отказались: соответсвующее письмо от генерального секретаря Международной федерации бенди Бо Ньюмана организаторы получили в конце декабря. Причины отказа сборной от участия в турнире тогда не назывались.

Напомним, что сборная России по хоккею с мячом начиная с 2013-го на протяжении четырех лет брала золото мирового первенства, однако в минувшем году не сумела защитить титул — чемпионами последнего розыгрыша, проходившего в Швеции, стали хозяева турнира, в финале обыгравшие отечественную команду со счетом 4:3.

К слову, именно россияне и шведы считаются главными гегемонами мирового бенди — в последний раз первое место соревнований уходило кому-то другому еще в далеком 2004 году, когда победу одержали финны.

Любопытно, что чемпионат мира по хоккею с мячом проводится уже более 50 лет (впервые он был сыгран в 1957-м), но за всю его историю лишь три вышеуказанные сборные добирались на турнире до наград высшей пробы: 24 раза заветная ступень пьедестала доставалась команде СССР/России (14+10), 12 раз — шведам, единожды — финнам.

Примерно такая же бедная на разнообразие картина и во владельцах вообще всех медалей — к трем уже названным сборным здесь присоединяются лишь Казахстан да Норвегия с шестью и двумя наградами соответственно.

Несложно догадаться, что и на предстоящем первенстве едва ли не все эксперты ожидают тотальное двоевластие со стороны Швеции и России с их последующей очной разборкой в финале.

Крайне четко о положении дел с интригой относительно возможностей других команд на победу в турнире говорит тот факт, что на возможный триумф на первенстве за авторством финном (которым плюс-минус все предрекают бронзу) букмекеры дают попросту сумасшедший коэффициент, равный 30. В свою очередь на виктории россиян можно увеличить свой капитал лишь на 80 процентов, а угаданная победа шведов принесет удвоение вложенного.

Подобного мнения по раскладам в распределении медалей на ЧМ-2018 в преддверии старта первенства придерживается и Сергей Мяус , до недавнего времени являвшийся главным тренером отечественной сборной, а ныне занимающий пост исполнительного директора Федерации хоккея с мячом России.

Я думаю, что две ведущие сборные мира — команды России и Швеции — будут претендовать на победу в турнире», — сказал он. «Сложно назвать какую-то одну команду фаворитом чемпионата мира в Хабаровске.

«Всегда немного опасаюсь эту команду, потому что ее ведущие хоккеисты играют в шведских клубах. Выбор игроков у них довольно ограничен, но финны всегда являются крепкой и боевой командой. И если их недооценить, то могут возникнуть сложности у любой сборной. Думаю, что этот триумвират — команды России, Швеции и Финляндии — и разыграет медали турнира», — передает слова экс-наставника россиян «Р-Спорт». Мяус также признался, что ждет определенных сюрпризов от финнов.

В состав хозяев стартующего чемпионата попали 12 участников прошлогоднего розыгрыша турнира из 18 возможных.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

«На чемпионате мира нельзя допускать даже мысли о недооценке соперников. Сейчас Андрей Пашкин, старший тренер сборной, свободен от работы в клубе, он находится в Швеции, мы общаемся ежедневно, я попросил его посмотреть очередной тур чемпионата у шведов, мы проводим активную работу в этом направлении. Что касается команды Финляндии, то, к сожалению, мы не можем видеть финскую лигу, получаем только общие отрывки игр чемпионата, плюс ко всему, основные игроки финской сборной выступают в той же Швеции. На мой взгляд, все-таки Норвегия несколько уступает первой тройке группы А по мастерству, но, повторюсь, что о недооценке не может быть и речи», — цитирует специалиста ТАСС. По мнению нынешнего тренера российской сборной Михаила Юрьева, несмотря на все изначальные расклады, его команде ни в коем случае нельзя позволять себе недооценку соперников.

Добавим, что после дебюта на турнире против норвежцев россияне 30 января сразятся с финнами, а спустя день — со шведами. Все эти встречи будут стартовать в 12:30 по московскому времени

Сам же турнир продлится вплоть до 4 февраля, когда состоятся игра за третье место и финал.