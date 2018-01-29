«Красная машина» игнорирует открытие Игр

Павел Дацюк назначен капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде

Сборная России по хоккею начала активную подготовку к зимним Олимпийским играм — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Первые занятия состоялись 27 января, а спустя два дня Федерация хоккея России (ФХР) организовала «день открытых дверей» на спортивной базе в Новогорске, чтобы показать, чем живет «Красная машина» за считанные дни до Олимпиады.

В ходе открытой тренировки стало ясно, в каких сочетаниях наша команда будет готовиться к главным стартам четырехлетия.

На тренировке отсутствовал только защитник Динар Хафизуллин (СКА), который получил травму и все еще передвигается по базе в специальном наколеннике.

По информации СМИ, в составе сборной его заменил оборонец Егор Рыков, также выступающий на клубном уровне за питерских армейцев.

Кроме того, со сборной России тренируются еще два резервиста-защитника Егор Яковлев (СКА) и Никита Трямкин («Автомобилист»), которые в теории могут претендовать на место в основе.

«У Динара микротравма, и сейчас он проходит все необходимые восстановительные процедуры. Надеемся, что он выздоровеет в срок — мы для этого и внесли его в состав, чтобы можно было что-то поменять», — заявил специалист. Однако главный тренер «Красной машины» Олег Знарок не спешит списывать Хафизуллина со счетов.

«Мы спросили, по каким критериям наши хоккеисты не попали в состав», — добавил Третьяк. Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что организация уже направила в МОК официальное письмо с просьбой разъяснить ситуацию, однако ответа пока не дождалась.

«Разумеется, нам будет не хватать тех хоккеистов, которых не пригласили на Олимпиаду. Очень жаль, что все это происходит именно с нашей командой. Но очень хорошо, что у нас есть клубные связки. Мы уже не первый год этим составом собираемся, так что теперь наша главная цель — это сделать команду», — подчеркнул тренер. Свое недовольство недопуском пятерых игроков высказал и Знарок.

«Российские хоккеисты не смогут принять участия в церемонии открытия Игр, поскольку в это время будут готовиться к олимпийскому турниру», — приводит слова представителя штаба ТАСС. Неизвестно, связано это с недопуском пятерых хоккеистов или нет, но в штабе команды позднее сообщили, что сборная России не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр.

Учитывая, что первый матч на Играх «Красная машина» проведет только 14 февраля против Словакии, этот отказ посетить торжественное открытие выглядит довольно красноречиво.

Напомним, МОК допустил до Олимпиады довольно урезанный состав россиян — и только под нейтральным флагом.

Нашим спортсменам запрещено петь национальный гимн и каким бы то ни было образом демонстрировать свою принадлежность к России (даже в соцсетях). Международный комитет выпустил целый список правил поведения для «олимпийцев из России», за невыполнение которых спортсмен может быть отстранен от Игр.

В частности, атлетам запрещено просить и принимать в руки национальную символику от фанатов на любом олимпийском объекте, а флаг своей страны можно разместить только в личной спальне.

«Я правила МОК не читал и читать не буду. У нас есть цель на Олимпиаду, и мы должны чуть-чуть замкнуться и быть той семьей, которая у нас есть в раздевалке. Не нужно отвлекаться на слухи и думать о том, как кто себя называет», — приводит слова нападающего RT. Один из лидеров сборной Илья Ковальчук уже заявил, что не желает ничего знать об этих правилах.

«Мы в курсе об особых требованиях МОК в связи с выступлением нашей сборной под олимпийским флагом. Пока не проводили инструктаж команды, но он будет — и будет жестким. Кто не будет его исполнять, может быть отчислен из команды». Однако совсем абстрагироваться от обязательных требований МОК не получится. Знарок уже пообещал провести с подопечными обстоятельную беседу по поводу правил поведения — не хватало еще покинуть турнир из-за неверно сказанного слова.

«Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес. Но олимпийская медаль от этого цену не потеряет. Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром», — отметил Дацюк. Также по окончании тренировки Знарок сообщил, что капитаном сборной на Играх назначен 39-летний нападающий СКА Павел Дацюк. Общаясь с журналистами, форвард поделился мнением об отсутствии на Играх хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В рамках подготовки к Пхенчхану «Красная машина» проведет два товарищеских матча: 30 января — со сборной Белоруссии, и 4 февраля — с московским «Спартаком» . На групповом этапе Олимпиады россиянам предстоит, помимо словаков, встретиться со словенцами (16 февраля) и американцами (17 февраля).

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