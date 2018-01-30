5 топ-команд НХЛ, которые могут остаться без плей-офф

Сразу стоит оговориться, что «это ещё не точно». Формально ещё ни одна команда НХЛ не потеряла теоретических шансов на попадание в плей-офф, поскольку до конца регулярного чемпионата осталось ещё более 30 матчей. Однако чудеса в виде стремительного взлёта бывших неудачников и одновременного провала большинства конкурентов мы рассматривать не станем, поскольку подобные вещи происходят крайне редко. Шансы на исправление ситуации у приведённых ниже коллективов ещё есть, но реальных возможностей для этого почти не наблюдается.

«Монреаль Канадиенс»

Прославленный канадский клуб рискует второй раз за три последних сезона остаться без розыгрыша Кубка Стэнли. Выступление «Канадиенс» нельзя назвать в полной мере провальным: отставание от последней кубковой «уайлд-кард» составляет 10 очков, а отсутствие травм у Кэри Прайса всегда даёт шансы на победную серию. Однако кадровые решения, предпринятые генеральным менеджером «Монреаля» Марком Бержевеном в минувшее межсезонье, сказались на команде негативно. По количеству заброшенных шайб «канадцы» идут на шестом месте с конца во всей лиге, а болельщики «хабов» с тоской вспоминают страстные атаки Александра Радулова , который теперь играет за «Даллас». По уровню реализации большинства «Монреаль» также не идёт в лидерах (17 место), а когда команда не может забить, и не реализует лишнего, то результату взяться неоткуда. Купленный в «Тампе» Джонатан Друен , хотя и заиграл на неплохом уровне, но не смог в одиночку решить множество проблем «Монреаля». Когда «Калгари» выставил на драфт отказов Яромира Ягра, болельщики в социальных сетях начали призывать Бержевена взять чешского ветерана, приводя статистику в пользу Яромира, но Бержевен и тут отказался рисковать.

«Эдмонтон Ойлерз»

Плохая игра «нефтяников» стала одним из главных сюрпризов сезона со знаком минус. Перед стартом «регулярки» и болельщикам, и экспертам казалось, что на этот раз у «Эдмонтона» есть все необходимые составляющие для хорошего выступления: есть потрясающий лидер Коннор Макдэвид , есть неплохое первое звено и стартовый голкипер, есть поддержка зрителей. На деле же получилось так, что в единую картину все эти кусочки пазла пока не сложились. Одного Макдэвида для обеспечения результата оказалось мало: «Эдмонтон» идёт на 24-й строчке по результативности (2,71 гола за игру), отвратительно играет в большинстве (14,5%, предпоследнее место), и возрождение славного клуба откладывается как минимум до следующего сезона.

«Мы слишком многого ждали от самих себя. Было постоянное давление, которое нам мешало, а нужно было просто выходить и играть. Дело не в плохом отношении к своим обязанностям, но подобное иногда бывает. Вспомните, подобные провалы были и у «Оттавы» три года назад, и в «Бостоне» мы не попадали в плей-офф», — заметил нападающий Милан Лучич.

Следующий сезон «Ойлерз» откроет матчами в Германии и Швеции, и такой европейский вояж также может не самым благоприятным образом сказаться на результатах «нефтяников». Впрочем, вратарь Кэм Тальбо уверен в том, что и в текущем чемпионате ещё шансы не потеряны, несмотря на отставание от кубковой зоны в 10 очков.

«Чикаго Блэкхоукс»

Два предыдущих года «чёрные ястребы» вылетали в первом раунде плей-офф, что казалось большой неожиданностью после двух Кубков Стэнли за три сезона. Однако сейчас вопрос для Кейна и компании встал ещё более остро: сможет ли «Чикаго» вообще пробиться в кубковую восьмёрку, замыкая группу из четырёх команд, жаждущих подняться выше ватерлинии? Травма основного вратаря Кори Кроуфорда , который выбыл до конца сезона, прилично подкосила «Блэкхоукс». Сменщики Антон Форсберг Джефф Гласс оказались неспособны качественно поддержать команду, хотя по количеству заброшенных шайб «Чикаго» смотрится неплохо (12 место). Отставание в 4 очка не выглядит пропастью, но слишком уж много у «Чикаго» конкурентов: «Лос-Анджелес», «Миннесота» и «Анахайм» имеют лучшие турнирные расклады, да и «Колорадо», замыкающий зону плей-офф на Западе, не желает опускаться вниз.

«Осталось 33 матча. Нам нужно выиграть 23, чтобы сохранить шансы, и я уверен, что это возможно. Наша команда сможет это сделать. Это будет хорошим испытанием для нас», — сказал Патрик Кейн, которого трудно упрекнуть в отсутствии старания.

«Оттава Сенаторз»

Год назад крепкие «сенаторы» насмерть стояли в финале Восточной конференции, сражаясь с мощным «Питтсбургом», уступив дорогу лишь в овертайме седьмого матча. Прошло немного времени, и команда странным образом рухнула на самое дно без малейших признаков исправления ситуации к лучшему. Владелец «Оттавы» Юджин Мельник обмолвился о возможной продаже команды и даже её переезда в другой город, за что тут же получил нагоняй от НХЛ, а лучший игрок «сенаторов» Эрик Карлссон уже вовсю поглядывает на перспективу обмена.

«Конечно, наши шансы невелики, но надо стараться. Если мы хорошо используем те возможности, те матчи, которые остались, всё может получиться. У нас чертовски хорошая команда — стоит только посмотреть на состав. Она была в шаге от финала Кубка Стэнли в прошлом сезоне. Наши шансы ещё не упущены», — заявил нападающий Мэтт Дюшейн.

Его бывший клуб «Колорадо» пока попадает в плей-офф, а вот нынешний коллектив отстаёт от кубковой строчки на 14 баллов и нуждается в серьёзной реконструкции.

«Детройт Ред Уингз»