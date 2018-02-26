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Хоккеист Гусев прокомментировал победу на ОИ-2018
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Хоккеист Никита Гусев рассказал, за счет чего российская команда выиграла на ОИ-2018 

ТК «Звезда» 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
По словам лучшего бомбардира Олимпиады в Пхенчхане Никиты Гусева, в ходе решающего матча с Германией у российской команды все так и должно было произойти.
Салютом в Пхенчхане завершились XXIII Зимние Олимпийские Игры. По решению Международного Олимпийского Комитета (МОК) на церемонии закрытия российская команда шла под нейтральным флагом. Но болельщики поддерживали так, что россиян было хорошо видно и хорошо слышно. Из-за санкций МОК Россия не смогла отправить на Олимпиаду всей сильнейших спортсменов, но даже в усеченном составе сборная завоевала 17 медалей.
В последний день Олимпиады российские хоккеисты завоевали золото, буквально вырвав победу у немцев — матч завершился со счетом 4:3. Решающий шайбу забросил Кирилл Капризов. По словам лучшего бомбардира Олимпиады в Пхенчхане Никиты Гусева, в ходе матча с Германией у российской команды все так и должно было произойти.
«Я перед игрой думал, что такая игра и будет, что будет очень тяжело и выиграем только за счет морально-волевых качеств», — рассказал Никита Гусев.
Еще одно золото и серебро принесли фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева. Подтвердили свою репутацию и лыжники — они заработали почти половину всех наших медалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни олимпийцев пригласят на торжественный прием к президенту.
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