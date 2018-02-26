Хоккеист Гусев прокомментировал победу на ОИ-2018

Хоккеист Никита Гусев рассказал, за счет чего российская команда выиграла на ОИ-2018

По словам лучшего бомбардира Олимпиады в Пхенчхане Никиты Гусева, в ходе решающего матча с Германией у российской команды все так и должно было произойти.

Салютом в Пхенчхане завершились XXIII Зимние Олимпийские Игры. По решению Международного Олимпийского Комитета (МОК) на церемонии закрытия российская команда шла под нейтральным флагом. Но болельщики поддерживали так, что россиян было хорошо видно и хорошо слышно. Из-за санкций МОК Россия не смогла отправить на Олимпиаду всей сильнейших спортсменов, но даже в усеченном составе сборная завоевала 17 медалей.

В последний день Олимпиады российские хоккеисты завоевали золото, буквально вырвав победу у немцев — матч завершился со счетом 4:3. Решающий шайбу забросил Кирилл Капризов . По словам лучшего бомбардира Олимпиады в Пхенчхане Никиты Гусева, в ходе матча с Германией у российской команды все так и должно было произойти.