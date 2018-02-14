Назван состав сборной России на первую игру

Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на первый матч группового раунда Игр 2018 года со сборной Словакии. Об этом стало известно из официального протокола встречи, оказавшегося в распоряжении ТАСС.
Встреча пройдет в среду и начнется в 15:10 мск.
Состав российской команды по звеньям выглядит следующим образом:
- вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин;
- Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Сергей Мозякин;
- Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;
- Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов, Михаил Григоренко;
- Богдан Киселевич, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин.
16 февраля российские хоккеисты сыграют со словенцами, 17 февраля — с американцами. Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.