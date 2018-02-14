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Назван состав сборной России на первую игру
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Стал известен состав российских хоккеистов на стартовый матч ОИ со словаками 

ТАСС 14 февраля 2018
Стал известен состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на первый матч группового раунда Игр 2018 года со сборной Словакии. Об этом стало известно из официального протокола встречи, оказавшегося в распоряжении ТАСС.
Встреча пройдет в среду и начнется в 15:10 мск.
Состав российской команды по звеньям выглядит следующим образом:
16 февраля российские хоккеисты сыграют со словенцами, 17 февраля — с американцами. Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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