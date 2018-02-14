26 лет ожидания: Россия идет к хоккейному золоту

Сборная России по хоккею проведет первый матч на Олимпийском турнире пробив команды Словакии в среду, 14 февраля. В отсутствие игроков НХЛ на Олимпийских играх у России появился большой шанс выиграть Олимпиаду впервые за 26 лет. Интересно, что тогда, в 1992-м, сразу после распада СССР, отечественная команда тоже выступала под олимпийским флагом.

Российские любители хоккея наконец дождались — сборная Россия в среду, 14 февраля, проведет свой первый матч на олимпийском турнире в Пхенчхане. Соперником россиян будет команда Словакии.

В группе B помимо России и Словакии также будут играть команды США и Словении, и не исключено, что именно подопечные Крэйга Рэмзи завершат групповой турнир на втором месте. Все-таки американцы не особо впечатлили не недавно прошедшем Кубке Германии, и словаки вполне в состоянии обыграть заокеанскую сборную.

В результате отказа Национальной хоккейной лиги отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Корее, хоккейный турнир выглядит с одной стороны весьма непредсказуемым, а с другой — менее зрелищным.

На бумаге состав российской сборной представляется самым сильным на турнире, и если опросить болельщиков, то подавляющее большинство будут ждать от россиян только золота. В последний раз наша страна выигрывала Олимпийские игры 26 лет назад — 1992 году. К слову, тоже под олимпийским флагом. Правда тогда на церемонии награждения звучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки , которая оставалась гимном России до 2000 года.

Во французском Альбервилле ситуация была прямо противоположной. Тогда россияне не рассматривались в качестве фаворитов, и многие специалисты предрекали свержение королей олимпийского хоккея последних десятилетий. Объяснялось это тем, что многие наши звезды уже уехали в НХЛ, а, как известно, североамериканская лига стала отпускать на Олимпийские игры своих хоккеистов только с 1998 года.

Состав сборной набирался с трудом и из тех, кто остался в стране. Но, несмотря ни на что, россияне отпраздновали победу на олимпийском турнире.

26 лет спустя Россия приезжает на Олимпиаду в статусе безоговорочного фаворита Игр. Впервые с 1994 года олимпийский турнир пройдет без действующих игроков НХЛ, а в таком раскладе состав отечественной сборной сильно превосходит все другие. К слову, в российской сборной сыграют бывшие звезды НХЛ, которых до сих пор помнят и за океаном.

«Игрок с великолепным броском и мечтой об олимпийском золоте, Ковальчук должен стать лидером сборной России. Он готов стабильно играть в топ-звене и может стать силой этой команды. У него великолепная статистика в КХЛ, и он обдумывает возвращение в НХЛ. Если вы пропустили игру Павла Дацюка, это ваш последний шанс увидеть волшебника на североамериканском телевидении. 39-летний форвард, потенциальный член Зала славы, будет капитаном сборной России. У него по-прежнему осталось мастерство», — говорится в публикации о хоккее на сайте ESPN. Речь прежде всего идет о Павле Дацюке и Илье Ковальчуке , которые провели много лет в сильнейшей лиге планеты. В США и Канаде действительно хорошо помнят наших суперзвезд, и американский медиагигант ESPN отпустил ряд комплиментов в сторону хоккеистов.

Стартовый матч на турнире со словаками все же нельзя назвать легкой прогулкой, так как это будет первая официальная игра россиян в этом составе. До этого подопечные Олега Знарка провели ряд товарищеских встреч с Белоруссией, московским «Спартаком» и Южной Кореей. Причем, игра с хозяевами Олимпиады состоялась уже после церемонии открытия Игр, и россияне разгромили корейцев со счетом 8:1.

Понятно, что с предстоящим соперником такого выноса тела скорее всего не будет, однако нынешнюю Словакию сложно назвать ведущей хоккейной державой. Многие помнят выход словаков в полуфинал Олимпийских игр в Ванкувере, но это было уже восемь лет назад. С тех пор в этой стране уровень хоккея идет на спад, хотя до сих пор остается народной и самой популярной игрой.

Об этом сказал и генеральный менеджер словацкой сборной Мирослав Шатан — в прошлом звезда НХЛ.

Он отметил, что сборная страны в нынешние времена вряд ли может представлять большую опасность для России в ее нынешнем составе, но выразил надежду, что у игроков Словакии получится преподнести сюрприз.

Хоккеисты сборной России не собираются недооценивать значение стартового матча и стараются не обращать внимания на статус фаворитов.

«На бумаге фаворитом может быть кто угодно. Самое главное — то, что будет происходить на льду. Тогда и поговорим о фаворитах. Всем ребятам в команде комфортно играть друг с другом, все друг друга знают. Мы вместе играем в клубах, играли в сборной на разных турнирах, так что взаимопонимание хорошее», — приводит слава хоккеиста Olympic Channel. Нападающий Иван Телегин поделился своими ожиданиями от олимпийского турнира.

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи заявил, что бояться россиян его подопечные точно не будут.

«Россия выступает под другим названием, но ее игроки так же хороши.

Наши ребята должны быть в восторге, что у них есть возможность сыграть против лучших, но мы не должны бояться.

Сборная Словакии приехала на Олимпиаду, чтобы показать свой лучший хоккей, наши ребята могут играть на высоком уровне», — цитирует специалиста hokej.sk.