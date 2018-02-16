Экс-вратарь сборной РФ выступил с просьбой к россиянам

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Экс-вратарь сборной России Брызгалов призвал не критиковать российских хоккеистов до конца ОИ-2018 

RT на русском 16 февраля 2018
Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов призвал не критиковать российских хоккеистов до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
«Турнир же не закончился. Вы сейчас нагнетаете. Я хочу на вас посмотреть, когда сборная России выиграет золото. И что вы тогда будете говорить. Подождите. Всё под контролем. Когда последний матч сыграют, тогда и будем критиковать. А пока — неудобно перед пацанами», — цитирует Брызгалова «Спорт-Экспресс».
Он также согласился с мнением, что формирование сборной России по хоккею на основе двух базовых клубов негативно влияет на результаты.
«Так это всё взаимосвязано. Мы всё пытаемся вернуться в Советский Союз», — сказал Брызгалов.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч второго тура Олимпийских игр со Словенией.
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