Экс-вратарь сборной РФ выступил с просьбой к россиянам

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов призвал не критиковать российских хоккеистов до конца Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
«Турнир же не закончился. Вы сейчас нагнетаете. Я хочу на вас посмотреть, когда сборная России выиграет золото. И что вы тогда будете говорить. Подождите. Всё под контролем. Когда последний матч сыграют, тогда и будем критиковать. А пока — неудобно перед пацанами», — цитирует Брызгалова «Спорт-Экспресс».
Он также согласился с мнением, что формирование сборной России по хоккею на основе двух базовых клубов негативно влияет на результаты.
«Так это всё взаимосвязано. Мы всё пытаемся вернуться в Советский Союз», — сказал Брызгалов.
Ранее стал известен состав сборной России по хоккею на матч второго тура Олимпийских игр со Словенией.