РФ в полуфинале! И забила самый удивительный гол

Россия в полуфинале! И забила самый удивительный гол на Олимпиаде

Наши девушки сотворили маленькое чудо и будут бороться за олимпийские медали.

Ни одной тренировки перед четвертьфиналом

Уже стало традицией: мужчины болеют за женскую команду на трибуне, девушки сегодня тоже поддерживают наших парней 💪#РоссияВМоемСердце #ОИ2018 pic.twitter.com/Kyhe0arvWH— Хоккей России (@russiahockey) 16 февраля 2018 г. Четвертьфинал олимпийского хоккейного турнира с участием женской сборной России по хоккею на родине ждали с большим опасением. Где же найти позитив, когда на групповом этапе команда проигрывает с общим счётом 1:15? Соперники были невероятно сильны, но россиянки играли уж слишком беззубо в этих трёх матчах. К тому же тренерский штаб сборной не провёл ни одной ледовой тренировки перед плей-офф. Странное решение, учитывая проблемы россиянок — много удалений, не лучшее меньшинство, плохая игра в атаке.

Мужская команда на Играх, как только провалилась в большинстве в матче со Словакией, на следующий день только и отрабатывала этот компонент до посинения. Вместо этого россиянки… пошли на хоккей. Удивило, что девушки уж слишком с кислыми минами смотрели встречу Россия — Словения. Говорят, поход на матч был обязательным для всех. Странно, конечно, что в наше время всё ещё действуют такие нелепые «армейские» порядки в командах. Феноменальное меньшинство

Швейцарки же спокойно готовились к четвертьфиналу, предварительно выиграв свою группу (с более слабыми соперниками, чем у россиян) и выходили фаворитами на матч. Перед началом встречи в твиттере ФХР появилась любопытная новость:

«Организационный комитет ОИ-2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом». Дело в том, что накануне агентство Reuters сообщило, что двое фристайлистов из команды Швейцарии заразились этим вирусом. Что ж, россиянкам нужно быть очень аккуратными!

Сестра Мюллера С первых минут матча бросилось в глаза, как отличается наш сегодняшний соперник от предыдущих. Хоть швейцарки и действовали агрессивно, но периодически теряли шайбу и допускали ошибки. Впрочем, россиянки не сразу начали ими пользоваться — в атаке у команды Чистякова было по-прежнему негусто. Пошли удаления. Так, сборная России на минуту осталась в меньшинстве «три на пять». Жди беды, как… Анна Шохина воспользовалась потерей соперниц, схватила шайбу и убежала к воротам Шеллинг. 1:0 — самый удивительный гол на Олимпиаде вывел Россию вперёд. Честно, гола в такой ситуации было просто невозможно предположить. В перерыве Анна призналась, что судья «поддушивают» её команду. Штрафного времени у россиянок за период набралось аж шесть минут, но надо сказать, все удаления были по делу.

Вторую двадцатиминутку всё равно мы ждали с опасением. Именно во вторых периодах сборная России постоянно проваливалась на групповом этапе. Привычке она не изменила. Не прошло и минуты, как счёт стал ничейный. Отличилась Алина Мюллер — сестра форварда «Нью Джерси» Мирко Мюллера. 19-летняя нападающий лидирует в списке бомбардиров. Главная ошибка россиянок — опять огромное количество удалений. Постоянно действуя в меньшинстве, голы не придут.

К счастью, швейцарки тоже много фолили. К середине периода счёт был уже 2:2. Нервы накалялись, а по-настоящему страшно стало, когда Сара Бенц убежала одна к воротам Морозовой, но, к счастью, не переиграла нашего голкипера. Надежда была неподражаемой в этот раз, неоднократно спасая команду. А ведь россиянки постоянно ошибались прямо перед собственными воротам, давая такие шансы! Но всё-таки на второй перерыв мы ушли, ведя в счёте 3:2. Исторический выход в полуфинал

Как тут не вспомнить сочинский четвертьфинал, в котором россиянки вчистую проиграли швейцаркам 0:2. Реванш был близок. На 48-й минуте Елена Дергачёва забросила четвёртую шайбу. Ну, неужели мы дожили! Ещё отличилась Шохина. Анна вообще стала героиней встречи, набрав за матч 4 (2+2) очка! Швейцарки перешли на игру в два звена, но что они могли сделать против этих юных и бойких россиянок? В концовке Сосина убежала на пустые ворота и сделала счёт 6:2.