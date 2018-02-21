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Сборная Канады победила Финляндию в 1/4 ОИ
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Сборная Канады победила Финляндию в четвертьфинале Олимпиады — 2018 

Чемпионат.com 21 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Сборная Канады одержала победу в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира с командой Финляндии. Встреча завершилась со счётом 1:0.
В начале второго периода основной голкипер сборной Канады Бен Скривенс получил травму и не смогу продолжить матч. Остаток встречи ворота канадской команды защищал Кевин Пулен. Счёт в матче был только открыт только на 41-й минуте, когда защитник Канады Максим Норо отличным броском пробил Микко Коскинена. Этот гол и решил судьбу матча.
На матче работали арбитры КХЛ россиянин Константин Оленин и чех Антонин Ержабек.
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