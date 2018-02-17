Политика на льду: «Красная машина» задавит США

Сборная России встретится с командой США в матче третьего тура группы В олимпийского мужского хоккейного турнира. По итогам этой встречи определится, смогут ли подопечные Олега Знарка выйти сразу в четвертьфинал или им придется играть квалификационный матч плей-офф.

Сборная России по хоккею, как и другие олимпийцы из страны выступающая в Пхенчхане под брендом «Олимпийские атлеты из России», это не только необычно, но и неожиданно интересно.

Перед Олимпиадой казалось, что хоккейный турнир получится достаточно скучным. Российская команда обладает безусловно сильнейшим составом и должна выигрывать Игры чуть ли не в одну калитку, к тому же об этой сборной известно все, что только возможно, и никаких сюрпризов не предполагалось.

Но, бодро начав стартовый матч со Словакией, российские хоккеисты не удержали добытое в первые девять минут игры преимущество в две шайбы, еще до первого перерыва позволили сопернику установить паритет на табло, а в третьем отрезке встречи пропустили решающую шайбу.

Правда, во втором туре команда Знарка вдоволь покуражилась против Словении, настреляв в ворота балканцев восемь шайб и позволив тем забросить лишь парочку в ответ.

При этом после первого поединка мы узнали от отдувавшегося перед прессой за тренерский штаб Харийса Витолиньша, что национальной команде не хватает сыгранности, так как игроки слишком мало провели времени вместе.

После Словении Витолиньш рассказал миру уже, что СКА на самом деле не является базовым клубом сборной, и что эта команда создается не под «Красную машину». В таком контексте упоминать ЦСКА, из которого в Пхенчхан приехали восемь игроков, как-то действительно бессмысленно, ведь СКА не является базовым клубом для национальной команды, предоставив в ее распоряжение 15 хоккеистов и главного тренера.

Олег Знарок, кстати, уже тоже успел отметиться в Южной Корее в фирменном стиле, поинтересовавшись вместо ответа на, возможно, не самый логичный вопрос о том, почему голкипер Илья Сорокин не вышел в старте против Словении, трезвостью состояния ума журналиста.

В общем, сборная России одновременно постоянно дает поводы говорить о себе и в то же время живет и играет в привычном режиме.

В это, к сожалению, входит не самое лучшее численное большинство. Да, против Словении команда реализовала две из трех своих попыток, но это не очень показательно из-за уровня соперника.

Против Словакии россияне не использовали все шесть попыток розыгрыша лишнего, и — что самое важное — спецбригады сборной выглядят неубедительно.

Тренерский штаб отмечает, что команда продолжает отрабатывать розыгрыш и искать варианты оптимальных сочетаний реализации лишнего на тренировках, но проблема большинства появилась не на этом турнире, и даже не у этого созыва сборной при этом тренерском штабе.

Розыгрыш лишнего — это вообще системная проблема российского хоккея, из раза в раз проявляющаяся на крупных турнирах.

Собственно, чем крупнее и серьезнее турнир, тем отчетливее проявляется проблема, и это как раз является небольшим поводом для оптимизма в пересчете на уровень соперников в Пхенчхане.

В матче против США для сборной России будет решаться важный вопрос — какое место займет команда на групповом турнире, и сможет ли она пробиться сразу в четвертьфинал.

Надо отметить, что не все находится в руках подопечных Знарка. Выход в четвертьфинал гарантирует только первое место в группе, а даже победа в основное время над «звездно-полосатыми» его не гарантирует.

Все дело в поражении от Словакии, у которой, как и у россиян, после двух туров три очка в таблице. В случае вполне прогнозируемой победы над Словенией, словаки наберут шесть очков — возможный максимум для России — и при равенстве баллов в любом случае окажутся в таблице выше по личной встрече.

Впрочем, шанс выйти в четвертьфинал сразу у российских хоккеистов в этом случае все равно останется, так как туда пробивается и набравшая больше всех очков команда из занявших вторые места в своих группах.

Другое дело, что в группе А, скорее всего, и Чехия, и Канада наберут больше шести очков, так что пока наиболее вероятным для нашей сборной является участие в квалификационном матче плей-офф при любом результате игры с американцами.

Но здесь важно, что США — это первый соперник топ-уровня для этого олимпийского турнира, и на его фоне можно будет действительно понять, насколько хороша команда, собранная Знарком из трех клубов КХЛ.

Интересно, что у американцев пока результаты прямо противоположные российским — поражение в первой игре со Словенией и победа над Словакией.

Причем со словенцами «звездно-полосатые» уверенно вели в две шайбы, но, как и российская сборная, умудрились разбазарить перевес, только в третьем периоде, а в овертайме еще и пропустили решающий гол.

Благодаря набранным четырем очкам США пока находятся в группе В на первом месте, но фиаско в матче против России гарантированно отправит их в квалификационный плей-офф, которого Штатам хотелось бы избежать.

Матч обещает быть жарким, как и любые противостояния сборных США и России, тем более в олимпийском формате.

При этом у нашей команды вновь останутся в запасе впавшие в немилость после матча со Словакией форвард Вадим Шипачев и защитник Алексей Марченко , схлопотавший -2.