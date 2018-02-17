Отомстили за Сочи: сборная России разгромила США

Как сборная России по хоккею разгромила американцев на Играх

Илья Ковальчук. Сборная России уверенно победила команду США в третьем туре группового этапа олимпийского турнира по хоккею. Голевыми дублями отметились Николай Прохоркин

Ледяной душ в стартовой игре со словаками (2:3 после 2:0) не особо повлиял на прогнозы о турнирной судьбе России. По-прежнему мало кто сомневается в достижении подопечными Олега Знарка заветной цели. А поражение называют случайным или не имеющим важной роли в стратегическом плане: фаворит часто планирует подготовку таким образом, чтобы выйти на пик формы к матчам плей-офф. На дебютной стадии турнира при этом возможны сложности из-за пока еще неоптимальных кондиций.

Россияне поправили себе настроение в пятничной встрече со Словенией (8:2). Эта игра едва ли войдет в летопись главных побед «Красной машины», но по-своему была очень важна.

На трибунах Павла Дацюка и компанию поддерживали хоккеистки из женской команды, совершившие ответный визит. Ранее мужчины посетили игру представительниц прекрасного пола, окончившуюся разгромом от Канады (0:5).

Как рассказали сами спортсменки, сходить на хоккей за сутки до собственного решающего матча — в четвертьфинале со Швейцарией — их побудила потребность в новых ярких эмоциях: не все же по номерам сидеть в олимпийской деревне.

Зарядка удалась на славу. Сборная Алексея Чистякова размазала неудобных соперниц по льду (6:2) и впервые в своей истории шагнула в 1/2 финала олимпийского турнира.

И это при том, что первые три матча в группе россиянки проиграли канадкам, американкам и финкам с общей разницей 1:15!

В понедельник им предстоит снова схлестнуться с Канадой, а затем, возможно, с Финляндией за бронзу.

Ну а пока усталые, но довольные спортсменки пришли на Россию — США: не исключено, что посчитали такие выходы в свет доброй приметой. На «мужиках», впрочем, они объявились не в полном составе.

Некоторые всерьез обиделись на Илью Ковальчука, который на предшествовавшей игре со словаками тренировке в разговоре с журналистами подверг женский хоккей критике: мол, занятие это не серьезное, уровень низкий, сам он относится к нему отрицательно.

За своих подруг ответила капитан женской команды Анна Шохина , посчитавшая, что опытному ветерану следовало бы держать при себе свое мнение. И все равно, добавила она, хоккеистки продолжат болеть за коллег, и в том числе за Ковальчука.

Предыдущая встреча России и США сложилась не в пользу наших.

Еще памятно болезненное поражение на чемпионате мира-2017 (3:5). Побили американцы соперников и на Олимпиаде-2014 в Сочи (3:2).

Хотя сегодня, конечно, удельный вес сборных несколько отличается. Россияне призвали под свои знамена лучших игроков КХЛ, над чем долго работали, в то время как команда США больше комплектовались по принципу, применяемому ей на ЧМ.

Окрас зала недвумысленно указывал на то, кому этот конкретный матч, да и весь турнир важнее. От российских флагов рябило в глазах. Алдан, Нальчик, Ростов-на-Дону, Печора, Хабаровск, Реж, Владивосток, Новосибирск, Магадан, Тверь, Красноярск, Видное, Иркутск, республики Тыва и Якутия, регион Кузбасс — отечественные болельщики, кажется, побили собственный рекорд по упоминанию городов и весей на своих национальных знаменах.

Американцы просматривались в этой армаде жалкими кучками. И как только пытались активничать, сразу растворялись в бурном бело-сине-красном море.

Пожалуй, само качество хоккея не поражало воображение. Игра развивалась на не очень высоких скоростях, практически не было силовых приемов и индивидуальных проходов.

Уже в середине первого периода номинальные хозяева открыли счет. Шайбу записал себе в актив нападающий третьего звена Николай Прохоркин. Здесь важно отметить, что не вошли в заявку на матч защитник Алексей Марченко и форвард Вадим Шипачев

В стартовой трети игры соперники не то, чтобы присматривались друг к другу, но явно не спешили обрушать на ворота всю накопленную мощь. Припасли секретное оружие на потом, тем более очки для лучшей позиции в плей-офф были нужны обеим командам.

Подопечные Тони Гранато, напомним, в первом туре опростоволосились точно как россияне. Спокойно выигрывали у аутсайдеров из Словении в две шайбы, но уступили (2:3). В итоге только в нашем квартете каждый из четырех участников имеет очки.

Второй период получился повеселее. Россияне удвоили преимущество в его первой части — и вновь это сделал Прохоркин, которому, как в случае и с первым голом, ассистировал Сергей Мозякин

Николай получил шайбу на скорости, выкатился на ворота чуть под левым углом и профессионально поразил хуже защищенный угол.

Примечательно, что Прохоркин не стал как-то особо праздновать свой успех. Машинально вскинул руку, и сразу вернулся в исходную позицию. То ли не посчитал дубль в американские ворота успехом, либо же помнил, чем в предыдущий раз окончилась полученная фора.

Оставшееся время 20-минутки ознаменовалось тремя драками. Шло по нарастающей: американцы чувствовали себя неспособными перехватить инициативу по игре, а потому прибегли к традиционному оружию.

Самого буйного участника третьей стычки Гарретта Роэ рефери уводил в штрафной бокс под руки. Тот никак не хотел покидать лед, выражал недовольство и что-то орал российским болельщикам.

От команды Знарка отбывать наказание отправился Прохоркин: вот уж воистину — и чтец, и жнец, и на дуде дудец.

В усеченных составах россияне вновь добились успеха — «нетолерантный» Ковальчук в бог знает какой уже раз показал, что с мастерством у него по-прежнему порядок.

На этом команды ушли отдыхать, а едва вернулись на лед, как Илья довел дело до 4:0.

В общем, третий период превратился в пустую формальность. Игроки США больше не лезли в драку, но сосредоточились на том, чтобы провести хотя бы гол престижа. Однако даже это сегодня было для них недостижимой целью.

Благодаря этому разгрому и выдающемуся героизму словенцев в параллельном матче со Словакией сборная России все же заняла первое место в группе и напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады.