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Женская сборная США по хоккею стала первым финалистом ОИ
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Женская сборная США по хоккею стала первым финалистом Олимпиады 

Газета.Ru 19 февраля 2018
Женская сборная США разгромила Финляндию в полуфинале Олимпийских игр — 2018. Встреча завершилась со счетом 5:0.
В другом матче за выход в финал встретятся национальные команды России и Канады. Эта игра пройдет 19 февраля в 15.10 мск.
Олимпиада-2018. Хоккей. Женщины
США — Финляндия — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
1:0 — Марвин (Дугган, Пелки), 02:25.
2:0 — Камеранэси, 18:38.
3:0 — Ламуро-Дэвидсон (Паннек, Камеранэси), 32:21, (5х4)
4:0 — Найт (Морин, Койн), 33:55, (5х4)
5:0 — Камеранэси (Брэндт, Кессел), 40:45, (5х4)
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