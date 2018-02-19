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Чемпион по борьбе рассказал об уважении к хоккеистам
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе рассказал об уважении к хоккеистам 

Газета.Ru 19 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Атланты-1996 по вольной борьбе, экс-старший тренер сборной, а ныне вице-президент федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Хаджимурад Магомедов в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту "Газеты.Ru" Дмитрию Окуневу рассказал о своем пребывании на Олимпиаде-2018.
"Мы едва прилетели, закинули вещи и сразу пришли на хоккей. Хотели поболеть за нашу сборную, и та просто здорово отыграла.
Вся команда обрадовала хорошим выступлением, но особенно хочется отметить надежную игру вратаря Василия Кошечкина, которому удалось сработать "на ноль".
Считаю поражение в стартовом матче против словаков простой случайностью. Эта осечка игроков не сломала, что показал и матч со словенцами. Уже видно, что наша сборная набирает обороты. Самое главное теперь, подойти в хорошей форме к плей-офф. Ждем от хоккеистов новых побед.
Конечно, я люблю хоккей. С детства болел за нашу "Красную машину". Сам на коньках стою плохо, но хоккей очень уважаю. Это мужественный вид спорта", — сказал Магомедов.
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