Российские хоккеисты обратились к болельщикам

Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на ОИ и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды. #redmachine #краснаямашина— Хоккей России (@russiahockey) February 20, 2018