Российские хоккеисты обратились к болельщикам

Российские хоккеисты продолжают подготовку к четвертьфиналу Олимпиады и просят болельщиков «не подхватывать провокационные темы», сообщила пресс-служба сборной.
«Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на ОИ и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на ОИ и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу, а пресс-служба готова отвечать на все вопросы о жизни команды. #redmachine #краснаямашина— Хоккей России (@russiahockey) February 20, 2018
Напомним, ранее американские СМИ выступили с рядом материалов, в которых задавали вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно правомочности выступления на ОИ-2018 российского хоккеиста Вячеслава Войнова, получившего в США тюремный срок за домашнее насилие.