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Российские хоккеисты обратились к болельщикам
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Российские хоккеисты выпустили обращение к болельщикам 

Деловая газета «Взгляд» 20 февраля 2018
Российские хоккеисты продолжают подготовку к четвертьфиналу Олимпиады и просят болельщиков «не подхватывать провокационные темы», сообщила пресс-служба сборной.
«Благодарим всех болельщиков и СМИ за поддержку сборной на ОИ и призываем не подхватывать провокационные темы. Все наши игроки продолжают планомерную подготовку к четвертьфиналу», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.
Напомним, ранее американские СМИ выступили с рядом материалов, в которых задавали вопрос Международному олимпийскому комитету (МОК) относительно правомочности выступления на ОИ-2018 российского хоккеиста Вячеслава Войнова, получившего в США тюремный срок за домашнее насилие.
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