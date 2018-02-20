Проиграем такой Норвегии — хоккей можно будет закрывать

Вылет в четвертьфинале кажется невозможным. Но разве в Сочи было по-другому?

Рассуждать о шансах сборной России на победу в четвертьфинале даже как-то неловко. Какие котировки обычно дают на восход солнца утром и на то, что вода будет мокрой? Вот примерно с той же вероятностью команда Олега Знарка завтра обыграет норвежцев.

Вот ей богу, даже у словенцев было бы больше шансов. Они, в конце концов, с нами уже играли, из чего вытекает несколько преимуществ. Во-первых, Словения была бы предельно мотивирована. 2:8 не позволили бы им умиляться одним лишь фактом выхода в четвертьфинал. Во-вторых, они уже знают, как со сборной России играть НЕ надо.

В конце концов, словенцы бы могли сплотиться вокруг Жиги Еглича. С норвежцами, правда, это особо не помогло. Напротив, новоявленного астматика не хватило, чтобы пробить Ларса Хаугена . Как бы то ни было, даже без форварда «Нефтехимика» словенцы соперник куда более опасный, чем норвежцы.

Так как же так вышло, что в четвертьфинал прошла не Словения, а Норвегия? В Канныне произошла классическая история раздолбайства одной команды и везения другой. Словенцы, словно возомнив себя фаворитами, не использовали уйму шансов при счёте 1:0, позволили норвежцам сравнять и спустили в унитаз почти две минуты большинства в овертайме.

Что до везения Норвегии, то оно, по большой части, сводилось к блестящей игре Ларса Хаугена. Не секрет, что если у вас есть топ-вратарь, то на скоротечном турнире можно замахнуться на многое. Бывший голкипер минского «Динамо», разумеется, далёк от элиты. Но в отдельно взятом матче на чудеса способны даже середняки. Спросите у Кристапса Гудлевскиса, который четыре года назад в Сочи сделал 55 сейвов в четветьфинале с Канадой.

Сам матч, обернувшийся триумфом семьи Торесенов над Словенией, оставшейся без единого Копитара, смотреть было тяжело. Здесь, в Корее, уровень хоккея и без того не выдающийся. А когда на лёд друг против друга выходят такие команды, то понимаешь, что матч «Лада» — «Югра» был не так уж плох. КХЛ после такого начинаешь ценить чуть больше, чем прежде.

Говорить о том, что Норвегия обречена потому, что в её составе всего один игрок КХЛ, с недавних пор не особо убедительно. Точно такая же картина наблюдалась у словаков, что не помешало им грохнуть нас в стартовом матче Олимпиады. В конце концов, у Норвегии полно игроков из шведского чемпионата — одного из сильнейших в Европе. Но дело всё же не в лигах, которые представляют игроки, и даже не в наличии базового клуба сборной. Эта норвежская команда просто-напросто неважно играет в хоккей.

На этом олимпийском хоккейном турнире Норвегия вела в счёте всего десять минут. Было это в игре Финляндией, но финны всё равно накидали соседям пять шайб. С той же разницей — четыре шайбы — «викинги» проиграли Швеции. С Германией игра выдалась более-менее равной, однако даже зацепив очко в овертайме, норвежцы позволили нанести по своим воротам 38 бросков. Хуже на этих Играх выглядели только корейцы, но им, попавшим сюда на правах хозяев, простительно.

Чем Норвегия может нас удивить тактически? Словенский откат мы раскусили на раз-два, устроив бомбардировку из забросов в зону. Агрессивных, но по-хоккейному глуповатых американцев тоже обыграли без особых проблем. На контратакующей Словакии оступились, но когда это было? Если за что и беспокоиться, вспоминая стартовый матч турнира, то за гипотетический полуфинал с Чехией. Стиль там плюс-минус тот же, что у словаков, а мастерства будет поболее.

Нет, конечно, один процент на «поражение века» отводить всё же надо. Не с той ноги встанет Кошечкин, Хауген поймает кураж, нападающие обстучат все штанги, а у судей найдётся зуб на Россию. Всё это по-отдельности не выглядит чем-то невероятным, но для поражения от норвежцев необходимо собрать фулл-хаус. А ещё нужно быть настолько вальяжными, будто это вовсе не Олимпийские игры, а чемпионат двора, куда мы вышли погонять шайбу с пацанами.

«Опозорились в Сочи, сможем и сейчас», — скажите вы, напоминая, что однажды с грохотом оступиться на Олимпиаде нам уже удавалось. Однако сейчас и близко нет вратарской чехарды наподобие чередования Бобровского и Варламова. Нет и проблемы совместимости двух звёзд, которая имела место быть в случае Овечкина и Малкина. Нет и травм: небольшое повреждение Зуба, полученное в игре с США, защитник, кажется, уже залечил. Но главное, что в глазах наших парней, которые собрались в Корее, нет ни самоуверенности, ни панической боязни ошибиться, что порой чревато даже поболее, чем шапкозакидательство.

Забудьте про заезженный штамп о том, что все научились играть в хоккей. Играть, быть может, и научились, но не выигрывать. И тем более, на Олимпиаде. Можно сколько угодно проводить параллели с Сочи, но тогда мы не были сильнее всех на голову или, в крайнем случае, на полголовы. Норвегия, у которой всего один игрок не только в КХЛ, но и в НХЛ, не ровня Финляндии — стране до мозга костей хоккейной.

В 2014 году мы рухнули с высоты собственного роста больно, неожиданно, но всё же не сенсационно. Финны прошли дальше не благодаря невероятному фарту, а за счёт системы, которую выстроил один из сильнейших тренеров Европы в лице Эркки Вестерлунда. Российский хоккей на домашней Олимпиаде попал в мышеловку. Наш класс разбился о финский порядок.

В Норвегии никаких мышеловок и ловушек на русского зверя нет и в помине. Не пройти этого соперника мы можем только в одном случае: если проиграем сами себе. И тогда наш хоккей можно будет благополучно закрывать, а все нефтегазовые деньги переправить, скажем, на кёрлинг, чтобы ребятам хватало на что-то более действенное, чем мельдоний. Им будет нужнее.