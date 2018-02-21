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Шипачёв и Марченко пропустят й/4 ОИ с Норвегией
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Хоккеисты Шипачёв и Марченко пропустят четвертьфинал ОИ с Норвегией 

RT на русском 21 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Тренер сборной России Харийс Витолиньш сообщил, что форвард Вадим Шипачёв и защитник Алексей Марченко не сыграют в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. «На данный момент планируется, что победный состав менять не будем. Шипачёв и Марченко не сыграют. Но готовы сыграть все», — приводит слова Витолиньша РИА Новости.
Матч 1/4 финала Россия — Норвегия пройдёт 21 февраля. Начало — в 10:40.
Ранее Витолиньш сообщил, кто из российских голкиперов займёт место в воротах в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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