Норвежский ремейк для «Красной машины»

Сборная России по хоккею 21 февраля встретится в четвертьфинале олимпийского турнира с Норвегией, которая сенсационно обыграла в квалификационном матче плей-офф в овертайме Словению.

Сборная России сыграет 21 февраля в четвертьфинале Олимпийских игр в Пхенчхане с национальной командой Норвегии.

Это определилось накануне, когда «викинги» смогли одержать волевую победу над командой Словении в матче квалификационного раунда плей-офф, причем сделали это в овертайме.

Словенцы, игравшие в одном квартете с Россией на групповой стадии, и, несмотря на поражение от команды Олега Знарка со счетом 1:8, занявшие в нем второе место, были фаворитом противостояния, но не справились с давлением плей-офф.

А вот Норвегии очевидно нечего было терять. В последний раз хоккейная сборная этой страны одерживала победу на Олимпйиских играх в 1994 году, когда на домашней Олимпиаде в Лиллехамере в матче за 11-12 место (при 12-ти участниках соревнований) обыграла Австрию — 3:1.

С тех пор «викинги» не попадали на Игр-1998, 2002 и 2006 в Нагано, Солт-Лейк-Сити и Турине, а в трех следующих олимпийских турнирах, включая текущий потерпели 11 поражений подряд.

Четыре года назад в Сочи норвежцы проиграли на групповом этапе даже той же Австрии (1:3), хотя в целом смотрелись вполне достойно и ранее смогли навязать борьбу будущим победителям турнира из Канады (1:3).

Формат мужского олимпийского хоккейного турнира за четыре года, прошедших с Олимпиады в Сочи, не претерпел изменений, а потому в плей-офф тогда норвежцы играли, причем со сборной России.

При этом удивительным обстоятельством той игры был счет по броскам — на 27 норвежских выстрелов россияне нанесли только 22 своих броска!

В сборной России с той Олимпиады сейчас осталось три человека. Все они играли тогда в первом звене. Речь идет, понятно, о Ковальчуке, а также защитнике Вячеславе Войнове и форварде Павле Дацюке, что тогда, что сейчас являющимся капитаном команды.

В Пхенчхане норвежцы потерпели три поражения подряд в группе С, без шансов уступив Швеции (0:4) и Финляндии (1:5) и зарубившись с Германией, которой уступили только в серии буллитов (1:2 Б).

Было понятно, что Словении «викинги» борьбу навяжут обязательно, и в итоге так и случилось. По ходу третьего периода скандинавам удалось сравнять счет после пропущенной в первом отрезке шайбы, а в овертайме трафик перед словенскими воротами сыграл злую шутку с их голкипером, пропустившим несильный бросок от синей линии в исполнении защитника.

Конечно, сравнивать сборные Норвегии и России просто невозможно — в распоряжении Знарка состав, превосходящий силы соперника в несколько раз.

При этом концентрация хоккеистов санкт-петербургского СКА на площадке в этом матче будет самой высокой на этих Играх. К российским сборникам добавится еще и 34-летний форвард соперника Патрик Торесен

Вернувшийся в СКА по ходу нынешнего сезона нападающий в регулярном чемпионате КХЛ до Олимпиады успел сыграть в 13-ти встречах и набрал в них 11 (4+7) очков. В Пхенчхане на его счету гол и передача в четырех матчах.

Большая часть норвежской команды выступает в чемпионате Швеции, другое дело, что мало кто из этих хоккеистов является в своих клубах лидерами.

Что до новостей из сборной России, то изменений в составе полевых игроков не предвидится, и Алексей Марченко Вадимом Шипачевым наверняка вновь останутся в запасе.

Не будет тренерский штаб нашей сборной делать перестановки и на последнем рубеже, где только что отыгравший на «ноль» против сборной США Василий Кошечкин остается безоговорочным первым номером олимпийской команды.

К моменту начала встречи с Норвегией Россия уже будет знать своего потенциального соперника по полуфиналу. Им будут либо все те же США, либо сборная Чехии, сумевшая на групповой стадии опередить даже Канаду.