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Россия открыла счет в матче с Норвегией
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Российские хоккеисты обыгрывают норвежцев после первого периода 

Вести.Ru 21 февраля 2018
В южнокорейском Пхенчхане стартовал четвертьфинальный матч олимпийского хоккейного турнира, в котором россияне встречаются со сборной Норвегии.
После первого периода российские хоккеисты ведут со счетом 3:0.
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