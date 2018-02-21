Россия ведет со счетом 5:1 после второго периода с Норвегией

Сборная России по хоккею ведёт со счётом 5:1 после второго периода в матче 1/4 финала Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане с национальной командой Норвегией. На 28-й минуте норвежцы отквитали одну шайбу усилиями Александра Бонсаксена.
Россияне сумели два раза реализовать большинство во втором периоде. Сергей Калинин отличился с передач Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова на 29-й минуте, а на 34-й Никита Нестеров записал себе гол в актив, передачами отметились Никита Гусев и Павел Дацюк.
После первого периода Россия вела со счётом 3:0.