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Норвежцы начали забивать в свои ворота в матче с Россией
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Норвегия попыталась догнать россиян в четвертьфинальном матче Олимпиады 

Деловая газета «Взгляд» 21 февраля 2018
Фото: Reuters
Норвежский хоккеист Александр Бонсаксен отличился в составе своей команды во втором периоде четвертьфинального матча против России, на что моментально ответил точным броском Сергей Калинин, счет 4:1.
Второй период матча Россия — Норвегия отметился двумя удалениями россиян, которые, впрочем, норвежцам реализовать не удалось. И уже в равных составах Александр Бонсаксен воспользовался тем, что вратарь россиян Василий Кошечкин «потерял» ворота и кистевым броском сократил разрыв в счете. 3:1 в пользу олимпийских атлетов из России.
Но сразу же Сергей Калинин с «пятачка» реализовал большинство россиян и восстановил разницу в счете.
Напомним, ранее в среду сборная Чехии по хоккею одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых штрафных бросков в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира и теперь ждет результата матча Россия — Норвегия.
В других четвертьфиналах в среду канадцы встретятся с финнами, немцы — со шведами.
Полуфиналы пройдут 23 февраля.
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