Норвежцы начали забивать в свои ворота в матче с Россией

Норвегия попыталась догнать россиян в четвертьфинальном матче Олимпиады

Норвежский хоккеист Александр Бонсаксен отличился в составе своей команды во втором периоде четвертьфинального матча против России, на что моментально ответил точным броском Сергей Калинин , счет 4:1.

Второй период матча Россия — Норвегия отметился двумя удалениями россиян, которые, впрочем, норвежцам реализовать не удалось. И уже в равных составах Александр Бонсаксен воспользовался тем, что вратарь россиян Василий Кошечкин «потерял» ворота и кистевым броском сократил разрыв в счете. 3:1 в пользу олимпийских атлетов из России.

Но сразу же Сергей Калинин с «пятачка» реализовал большинство россиян и восстановил разницу в счете.

Напомним, ранее в среду сборная Чехии по хоккею одолела команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых штрафных бросков в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира и теперь ждет результата матча Россия — Норвегия.

В других четвертьфиналах в среду канадцы встретятся с финнами, немцы — со шведами.

Полуфиналы пройдут 23 февраля.