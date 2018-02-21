Россиянки уступили финкам в борьбе за бронзу

Российские хоккеистки уступили финкам в матче за бронзовые медали Олимпиады-2018

Команда олимпийских атлетов из России уступила сборной Финляндии со счетом 2:3 в матче за бронзовые медали женского олимпийского хоккейного турнира. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе проигравших отличились Ольга Сосина на 23-й минуте и Людмила Белякова (47). У победительниц шайбы забросили Петра Ниеминен (3), Сюзанна Тапани (21) и Линда Вялимяки (33).

Российские хоккеистки заняли четвертое место на олимпийском хоккейном турнире, что стало лучшим результатом для команды на Играх в истории.

В финале 22 февраля сыграют сборные Канады и США.