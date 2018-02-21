Колобков: российским хоккеистам нужно не расслабляться

Колобков: ожидания от полуфинала ОИ большие, российским хоккеистам нужно не расслабляться

"Наши хоккеисты с таким большим отрывом обыграли Норвегию, что это, безусловно, усиливает ожидания всех болельщиков от полуфинала. Самое главное сейчас не расслабляться, чехи очень сильные противники. Мы верим в нашу "красную машину"! Верим, поддерживаем и болеем", — сказал Колобков. Хоккейная команда олимпийских атлетов из России уверенной победой в четвертьфинале олимпийского турнира над командой Норвегии (6:1) еще больше подхлестнула интерес к полуфинальному матчу с командой Чехии. Такое мнение ТАСС по телефону высказал министр спорта РФ Павел Колобков

"Ребята вышли в полуфинал Олимпийских игр впервые за 12 лет. И всем очевидна колоссальная работа федерации и тренерского штаба", — отметил министр.

Матч российских и чешских хоккеистов пройдет 23 февраля. В другом полуфинале в этот же день встретятся победители игр Канада — Финляндия и Швеция — Германия.