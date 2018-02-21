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Чистяков не хочет расставаться с женской хоккейной командой
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Чистяков не хотел бы покидать пост тренера женской российской хоккейной команды 

ТАСС 21 февраля 2018
Фото: ТАСС
Главный тренер российских хоккеисток Алексей Чистяков не собирается покидать свой пост. Такое мнение ТАСС высказал Чистяков.
Контракт специалиста заканчивается после окончания Олимпийских игр.
"Мне приятно было работать с этой командой. Чего-то мы с ней все-таки достигли. И, конечно, я не хотел бы с ней расставаться, но решать — не моя привилегия", — сказал Чистяков.
Россиянки на Играх в Пхёнчхане заняли четвертое место, что стало лучшим результатом в истории женской российской команды по хоккею.
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