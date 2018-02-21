Чистяков не хочет расставаться с женской хоккейной командой

Чистяков не хотел бы покидать пост тренера женской российской хоккейной команды

Главный тренер российских хоккеисток Алексей Чистяков не собирается покидать свой пост. Такое мнение ТАСС высказал Чистяков.

"Мне приятно было работать с этой командой. Чего-то мы с ней все-таки достигли. И, конечно, я не хотел бы с ней расставаться, но решать — не моя привилегия", — сказал Чистяков. Контракт специалиста заканчивается после окончания Олимпийских игр.

Россиянки на Играх в Пхёнчхане заняли четвертое место, что стало лучшим результатом в истории женской российской команды по хоккею.