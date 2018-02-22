Гусев не считает, что Чехия будет самым сильным соперником

Хоккеист Гусев не считает, что сборная Чехии будет самым сильным соперником россиян на ОИ

"Уровень турнира близок чемпионату мира — все команды ровные, тяжело выиграть не напрягаясь. Во всех матчах приходится выкладываться по максимуму, чтобы идти дальше. Мы можем и должны играть еще лучше. Перед матчем с чехами не волнуюсь", — рассказал 25-летний Гусев. Сборная Чехии не будет самым серьезным соперником для мужской хоккейной команды олимпийских атлетов из России на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Такое мнение журналистам высказал российский форвард Никита Гусев

"Все команды, с которыми мы играли, высокого уровня, — продолжил форвард. — Я не видел игр чешской команды, поэтому не могу сказать, что они будут для нас самым серьезным соперником на турнире. Чехи всегда играют вязко, нам нужно использовать свои моменты".

Также Гусев поделился впечатлениями о взаимодействии в тройке с Павлом Дацюком. "Мы с ним достаточно много играли в одном звене за СКА, поэтому здесь не пришлось долго привыкать. Павел помогает нам и получается неплохо", — отметил российский хоккеист.

Полуфинальную встречу россияне проведут 23 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.