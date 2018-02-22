Американские хоккеистки стали чемпионками Олимпиады

Американки одолели канадок на матче ОИ-2018

Женская сборная США стала победителем олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Финальный матч с командой Канады завершился со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Роба Стаубера.

Американки открыли счёт за 26 секунд до конца первого периода благодаря шайбе Хилари Найт , которой удалось реализовать большинство. Канадки перевернули ход игры за пять минут на старте второго периода, в течение которых отличились Хэйли Ирвин и Мари-Филип Пулен. Пулен, являющаяся капитаном команды, сумела, кстати, забросить шайбу в третьем финале олимпийского турнира подряд.

Сборная США сравняла счёт за шесть минут до конца третьего периода. Грубейшей позиционной ошибкой хоккеисток Канады воспользовалась Моник Ламуро-Морандо. 20-минутный овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу сборной США принесла Джослин Ламуро-Дэвидсон.