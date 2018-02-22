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Американские хоккеистки стали чемпионками Олимпиады
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Американки одолели канадок на матче ОИ-2018 

Чемпионат.com 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Женская сборная США стала победителем олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Финальный матч с командой Канады завершился со счётом 3:2 Б в пользу подопечных Роба Стаубера.
Американки открыли счёт за 26 секунд до конца первого периода благодаря шайбе Хилари Найт, которой удалось реализовать большинство. Канадки перевернули ход игры за пять минут на старте второго периода, в течение которых отличились Хэйли Ирвин и Мари-Филип Пулен. Пулен, являющаяся капитаном команды, сумела, кстати, забросить шайбу в третьем финале олимпийского турнира подряд.
Сборная США сравняла счёт за шесть минут до конца третьего периода. Грубейшей позиционной ошибкой хоккеисток Канады воспользовалась Моник Ламуро-Морандо. 20-минутный овертайм не выявил сильнейшего, а в серии буллитов победу сборной США принесла Джослин Ламуро-Дэвидсон.
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