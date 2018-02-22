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Витолиньш: без НХЛ Олимпиада стала интереснее
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Витолиньш: немцы могут выбить и Канаду, без НХЛ Олимпиада стала интереснее 

Чемпионат.com 22 февраля 2018
Фото: ТАСС
Тренер сборной России Харийс Витолиньш прокомментировал выход в полуфинал олимпийского хоккейного турнира и вылет сборной Швеции от немцев.
«Для меня это первая Олимпиада с Россией. Мы не смотрим на то, что было раньше. Предыдущие две Олимпиады сборная не проходила стадию четвертьфинала, но соперники слишком разные, сравнивать нельзя. У всех команд есть одна цель, никто не думает о промежуточных рубежах.
Вылет шведов немного шокировал. В связи с тем, что нет игроков из НХЛ — турнир стал интереснее, команды подравнялись. Способны ли немцы выбить канадцев? Почем у бы и нет? Команда мотивированная, идёт по нарастающей», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов
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