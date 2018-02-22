Чехия запретила российским СМИ снимать съемку сборной

Пресс-аташе сборной Чехии по хоккею Зденек Зикмунд запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры», — сказал Зикмунд.
Он отметил, что это решение тренеров связано с тем, чтобы не раскрывать секреты.
При этом Зикмунд подчеркнул, что если этот запрет является ошибкой и противоречит правилам, то Чехия готова принести извинения.
Полуфинальный матч между Россией и Чехией состоится 23 февраля и начнётся в 10:40 мск.
Ранее cтали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на тренировке перед полуфиналом.