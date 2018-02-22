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Чехия запретила российским СМИ снимать съемку сборной
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СМИ: сборная Чехии по хоккею запретила россиянам снимать свою тренировку 

RT на русском 22 февраля 2018
Фото: Reuters
Пресс-аташе сборной Чехии по хоккею Зденек Зикмунд запретил российским телевизионщикам снимать тренировку команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Мы хотим, чтобы снимали только свои. Нельзя снимать никому, кроме чешской камеры», — сказал Зикмунд.
Он отметил, что это решение тренеров связано с тем, чтобы не раскрывать секреты.
При этом Зикмунд подчеркнул, что если этот запрет является ошибкой и противоречит правилам, то Чехия готова принести извинения.
Полуфинальный матч между Россией и Чехией состоится 23 февраля и начнётся в 10:40 мск.
Ранее cтали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на тренировке перед полуфиналом.
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