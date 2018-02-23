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Сборная России по хоккею вышла в финал ОИ
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Сборная России по хоккею победила Чехию в полуфинале Олимпийских игр 

Чемпионат.com 23 февраля 2018
Фото: ТАСС
Хоккеисты сборной России победили команду Чехии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 3:0.
Первый период в матче получился безголевым, а решающим отрезком в игре стала середина второго периода, когда с интервалом в 31 секунду отличились нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков. Окончательный счёт установил Илья Ковальчук, поразивший пустые ворота. Голкипер сборной России Василий Кошечкин отразил 31 бросок.
В финальном матче сборная России сыграет с победителем полуфинального матча Канада — Германия. Решающая игра турнира состоится 25 февраля. Начало встречи в 07:10 мск.
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