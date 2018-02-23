Сборная России по хоккею вышла в финал ОИ

Сборная России по хоккею победила Чехию в полуфинале Олимпийских игр

Хоккеисты сборной России победили команду Чехии в полуфинальном матче олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. Матч завершился со счётом 3:0.

В финальном матче сборная России сыграет с победителем полуфинального матча Канада — Германия. Решающая игра турнира состоится 25 февраля. Начало встречи в 07:10 мск.