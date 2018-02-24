Сборная Бундеслиги. С кем Россия будет играть за золото

Они обыграли Швецию и Канаду, а теперь хотят выиграть Олимпиаду.

У сборной Германии — один из самых опытных и сыгранных составов на Олимпиаде. Средний возраст немецкой национальной команды стремится к 30 годам, и абсолютно все хоккеисты выступают в чемпионате Германии, где они рассредоточены по местным сильнейшим клубам. Рассматриваем поподробнее каждого игрока из команды-сенсации нынешней Олимпиады. Вратари

Дэнни аус ден Биркен («Ред Булл» Мюнхен)

Это основной голкипер немцев на этой Олимпиаде. Ден Биркен провёл пять из шести встреч на турнире, сыграв во всех решающих поединках, включая матч за третье место в группе против Норвегии и игры плей-офф. Дэнни представляет команду «Ред Булл», которая с ден Биркеном в составе выиграла два последних чемпионата Германии. Всего у голкипера три чемпионских титула на родине. Аус ден Биркен никогда не покидал местный чемпионат, что не помешало ему стать основным голкипером сборной в последних двух сезонах. На прошлом чемпионате мира он вытеснил из ворот немцев энхаэловца Томаса Грайсса , поэтому сейчас у Марко Штурма не было сомнений в том, чтобы доверить последний рубеж опытному 33-х летнему ден Биркену.

Ожидаемо Пильмайер стал первым бэкапом немецкой сборной и сыграл на турнире только одну игру. Голкипер «Ингольштадта» вышел на второй тур группового этапа против шведов и пропустил от скандинавов лишь одну шайбу. В финале Пильмайера мы увидим только в случае травмы Аус ден Биркена, либо если основной немецкий голкипер откровенно поплывёт. Пильмайеру 28 лет, в своей карьере он пробовал искать счастья за океаном, но смог отыграть лишь одну игру за «Анахайм». Затем вернулся в Германию и последние пять лет выступает за «Ингольштадт», которому четыре года назад помог выиграть чемпионский титул. Защитники

Дэрил Бойл («Ред Булл» Мюнхен)

Опытный защитник, отыгравший не одну сотню матчей в различных североамериканских лигах. Родился в Канаде, но взял немецкое гражданство. В НХЛ Бойлу пробиться не удалось, и он давно вернулся в немецкий чемпионат. Поиграл за «пантер» из Аугсбурга, а в последних четырёх сезонах осел в «Ред Булле» и стал двукратным чемпионом Германии. На протяжении всей карьеры Дэрил не отличался результативностью, вот и в Корее у него скромные показатели. На счету Бойла одна результативная передача и показатель полезности «-3».

Один из самых известных немецких хоккеистов. Уехал покорять Америку в 2003 году и задержался в НХЛ на 13 лет, много поиграв за «Сан-Хосе», «Ванкувер», «Баффало». Эрхоффу 35 лет, и это его четвёртые Игры в карьере, а дебютировал на Олимпиадах он ещё в 2002 году. В родной чемпионат Кристиан вернулся перед прошлым сезоном, подписав контракт с «Кёльнер Хайе», а сейчас является капитаном этой команды. На турнире в Пхёнчхане Эрхофф — лидер немецкой обороны. На его счету 2 (1+1) очка и показатель полезности «-2».

Ещё один опытнейший хоккеист в немецкой обороне, отыгравший всю карьеру в родном чемпионате. Хёрдлер не только не менял чемпионат, но и выступает всю карьеру в одном клубе. В «Айсберене» Франк с 2003 года и за это время успел выиграть со столичным коллективом семь немецких чемпионатов. С 2006 года Хёрдлер практически не пропускал чемпионаты мира, а вот поездка на Олимпиаду в Корею для него первая. Франк успешно выступает на этом турнире, в 6 играх он набрал 2 (1+1) очка и заработал «+1».

Сын известного немецкого хоккеиста и тренера Уве Круппа родился в США, когда его отец успешно покорял НХЛ. Крупп-младший сначала имел американское гражданство и даже выступал за сборную США для игроков не старше 17 лет. Недолгое время Бьёрн пытался пробиться в НХЛ через лигу Онтарио, но показывал ужасную статистику и в 2011 году переехал в Германию в команду своего отца. Последние три сезона Крупп выступает за «Гриззлис» из Вольфбсурга и является типичным защитником-домоседом: за эти три года он забросил лишь дважды. На турнире в Корее подтверждает свою репутацию, не набрав ни одного очка за шесть матчей. Коэффициент полезности Круппа — «-2».

Старожил немецкой лиги, всю карьеру играет в одном клубе — Мориц Мюллер ещё один пример клубного патриотизма хоккеистов сборной Германии. Мюллер с 2004 года игрок «Кёльнер Хайе» и постоянный кандидат на поездку на чемпионаты мира в составе национальной команды. Морица нельзя назвать атакующим защитником, он набирает мало очков за результативность. На турнире в Корее Мюллер и вовсе незаметен — он не попадал в протокол даже благодаря удалениям. Но при этом у него неплохой показатель полезности «+2».

Нападающие 34-летний Зайденберг также как и многие его партнёры впервые участвует в Олимпиаде. Янник провёл всю карьеру в Германии, выступал за «Ингольштадт», «Адлер Мангейм», а с 2013 года играет в «Ред Булле». Регулярно приезжал в расположение сборной на чемпионаты мира. В Корее Зайденберг выступает успешнее всех своих коллег по обороне. У Янника лучший показатель полезности «+3», а единственное очко за результативность он набрал, когда забрасывал победную шайбу в ворота Швейцарии в квалификации плей-офф. Это ТОП-6 немецкой обороны, и вполне возможно, что Марко Штурм сыграет в финале в три пары защитников. Седьмым будет заявлен либо Синан Акдаг, либо Йонас Мюллер . Оба хоккеиста появлялись на этом турнире лишь эпизодически, Акдаг провёл и вовсе только две встречи. Что касается Мюллера, то он выделяется в этой сборной Германии своей молодостью. Йонасу всего 22 года, он родился и вырос в Берлине и всю карьеру выступает в системе «Айсберена».

Ясин Эхлиз («Нюрнберг Айс Тайгерс»)

25-летний Эхлиз всю взрослую карьеру проводит в составе «Нюрнберга», трижды ездил на чемпионаты мира, где не отличался результативностью. На турнире в Корее провёл все шесть матчей сборной Германии, на его счету только одна результативная передача, но именно Эхлиз помог Патрику Раймеру забросить победную шайбу в ворота шведов в четвертьфинале. Коэффициент полезности Ясина на Олимпиаде — «-1».

Фаузер также давно выступает в немецком чемпионате, но 10 лет назад Геррит пытался закрепиться в Северной Америке. Форвард провёл два сезона за «Гатино» в QMJHL, но дальше юниорской лиги дело не пошло. Фаузер вернулся в Германию, а с 2013 года постоянно играет в Вольфсбурге. За взрослую немецкую сборную сыграл на двух чемпионатах мира, но не забросил там ни одной шайбы, и с такими же показателями проводит и матчи в Корее. В шести встречах Фаузер не набрал ни одного очка и имеет нулевой показатель полезности.

Марсель Гоч («Адлер Мангейм»)

Пожалуй, самый известный немецкий хоккеист после нынешнего главного тренера немецкой сборной Марка Штурма. Гоч отыграл в НХЛ 11 полноценных сезонов, выступая за «Сан-Хосе», «Нэшвилл», «Флориду». За сборную Германии сыграл на Олимпиадах в Турине и Ванкувере. В 2015 году Гоч завершил энхаэловскую карьеру, вернулся в родной чемпионат в состав «Адлер Мангейма» и играет там уже три года. На турнире в Пхёнчхане получил капитанскую нашивку национальной команды, но результативностью не блещет. В шести встречах на счету Гоча 1 (0+1) очко и показатель полезности «+1».

Один из самых интересных форвардов немецкого чемпионата и национальной команды Германии на турнире в Корее. Хагер всю карьеру провёл на родине, поиграл за «Крефельд Пингвин», «Ингольштадт», «Кёльнер Хайе», а перед нынешним сезоном перешёл в «Ред Булл». Чемпион Германии 2014 года с «Ингольштадтом». Хагер регулярно ездил на чемпионаты мира, но результативно сыграл только на последних двух мировых форумах. Продолжает оставаться ключевым нападающим сборной Германии и в Корее. Хагер — лучший бомбардир «бундестим» с 6 (3+3) очками, но при этом у Патрика один из худших показателей полезности в команде — «-4». Именно Хагер забросил четвёртую шайбу в ворота Канады в полуфинале, которая затем оказалась победной.

Доминик Кагун («Ред Булл» Мюнхен)

Самый молодой форвард немецкой сборной, потенциал которого в будущем может выйти далеко за пределы чемпионата Германии. К 22 годам Кагун успел пройти стажировку в лиге Онтарио, но после двух сезонов за «Садбэрри» вернулся в родной чемпионат. В роли ведущего форварда «Ред Булла» дважды стал чемпионом своей страны. Интересно, что у Кагуна двойное гражданство — родился Доминик в Чехии, но с 13 лет играет в Германии. Кагун неплохо себя зарекомендовал на двух последних чемпионатах мира, не потерялся он и на олимпийском турнире. Доминик — второй после Хагера бомбардир немцев с 4 (1+3) очками за результативность и показателем полезности «+1».

33-х летний Кинк проводит четырнадцатый сезон за «Адлер Мангейм», и восьмой год является капитаном этой команды. Два раза выигрывал золото местного чемпионата. За сборную Германии сыграл на семи последних чемпионатах мира подряд. Впрочем, результативностью Кинк никогда не отличался, предпочитая амплуа двустороннего форварда. На первой в своей карьере Олимпиаде выступает как всегда неярко, но полезно. В шести играх набрал 1 (0+1) очко, коэффициент полезности — «0».

Брукс Мацек («Ред Булл» Мюнхен)

Мацек родился в Виннипеге, а немецкое гражданство получил лишь в 2015 году. Будучи канадским хоккеистом, не без успеха выступал в лиге Западного побережья, а в 2010 году был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ. Однако в 2013 году довольно неожиданно решил перебраться в Германию, подписав контракт с командой «Изерлон Рустерс». Отыграл там три года, а перед прошлым сезоном стал игроком «Ред Булла», где является одним из лучших бомбардиров команды. Став гражданином Германии, Мацек сразу же стал выступать за немецкую сборную на чемпионатах мира, а в прошлом сезоне помог Германии отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане. На Играх в Корее выступает неплохо, заработав в шести матчах 3 (2+1) очка, но его показатель полезности «-5» — абсолютно худший в команде.

Ещё один хоккеист из «Ред Булла», который впору считать базовым клубом немецкой сборной. Мауэр выступает там третий сезон, а до этого долгое время играл за «Адлер Мангейм». Франк — двукратный чемпион Германии в составе мюнхенского клуба. В предыдущие годы не так часто попадал в национальную команду, а путёвку на Олимпиаду заработал успешной игрой за клуб в нынешнем сезоне. Доверие тренера Мауэр оправдывает, в пяти матчах турнира Франк заработал 3 (1+2) очка и показатель полезности «+2».

Марсель Нёбельс («Айсберен Берлин»)

Нёбельс в своё время пытался пробиться в НХЛ, но выше АХЛ подняться у Марселя не получилось. В 2014 году вернулся в немецкий чемпионат и вот уже четвёртый год выступает за «Айсберен». Нёбельс трижды не особо результативно ездил на чемпионаты мира, и на играх в Корее выглядит скромно. На счету Марселя лишь одна шайба, заброшенная в ворота шведов в четвертьфинале, и показатель полезности «+2».

Пфёдерль — представитель нового поколения немецких игроков, последние пять сезонов выступает в «Нюрнберге», показывая неплохую результативность. Несмотря на это, Игры в Корее стали первым международным турниром для Леонарда в составе взрослой немецкой сборной. В Пхёнчхане Пфёдерль сыграл всего три игры, две из которых на групповом этапе. Единственную шайбу забросил швейцарцам в квалификации, а на игры плей-офф уже не выходил. Вряд ли появится и в финале против российской сборной.

Плахта с 2006 года выступал в системе «Адлера», а в 2015 году неожиданно решил попробовать себя в Северной Америке и сорвался в АХЛ. Но сезон в составе «Спрингфилда», а затем и «Уилкс-Бэрри» не показал, что Плахта готов для игры за океаном, и Маттиас вернулся в «Адлер», вновь став ведущим форвардом команды из Мангейма. На Олимпиаде в Корее форвард молчал пять матчей, зато в поединке с Канадой отметился сразу голом и пасом. Показатель полезности Плахты на турнире — «+1».

Патрик Раймер («Нюрнберг Айс Тайгерс»)

Очередной опытный хоккеист и старожил немецкого чемпионата в составе сборной Германии. 35-летний Раймер более 15 лет выступает на высшем уровне немецкого хоккея, а последние шесть сезонов играет за «Нюрнберг», где сразу после своего появления получил капитанскую повязку. В предыдущих двух чемпионатах становился лучшим бомбардиром немецкой «регулярки». За сборную Германии Раймер принял участие в пяти чемпионатах мира, Олимпиада в Корее стала для него первой в карьере. В Пхёнчхане Патрик выступает не слишком результативно, он забросил только одну шайбу, но она стала победной в овертайме четвертьфинала со шведами.

Феликс Шюц в отличие от многих своих соотечественников за карьеру сменил множество команд. Феликс пробовал себя в Северной Америке, но не поднялся выше АХЛ, а затем отправился в совсем нетипичную для немцев европейскую командировку. Шюц знаком болельщикам КХЛ по выступлениям за «Адмирал» и «Авангард», кроме того он засветился в составах рижского «Динамо» и «Торпедо». В 2016 году вернулся в Германию, сейчас успешно выступает за «Кёльнер Хайе».

В национальную команду Шюц обычно попадал, когда играл во внутреннем первенстве и был на виду у тренеров сборной. Поэтому его участие в ОИ-2018 не обсуждалось. В Корее Феликс не блещет результативностью, в шести матчах набрал 2 (0+2) очка и заработал нехороший показатель полезности «-3». Однако, стоит отметить, что попадать в протокол Шюц начал именно в решающих матчах, отметившись передачами в играх с Швецией и Канадой.

Вольф — типичный немецкий нападающий, проводящий всю карьеру в родном чемпионате, но на один сезон Давид всё-таки срывался за границу. И не куда-нибудь, а в НХЛ, где Вольф провёл три матча в составе «Калгари», но затем был спущен в АХЛ. На этом командировка форварда за океан завершилась, и со следующего сезона Вольф вновь играл в Германии, подписав контракт с «Адлером». За национальную сборную Вольф на крупном турнире сыграл лишь однажды. Было это на домашнем для немцев ЧМ-2017. На Олимпиаде Вольф выступает скромно, но полезно, в шести встречах набрав 2 (0+2) очка за результативность и показав коэффициент «+1».